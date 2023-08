75 Jahre SC Poysdorf: Engagierte Funktionäre waren immer notwendig

Obmann Martin Souczek dankte Egon Englisch, der zur 75 Jahr-Feier mit einer Festschrift Einblick in die Vereinsgeschichte gab. Der Start war am Fußballplatz in der Feldsbergerstraße, wo sich heute das Kolping Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen befindet. In den 1960er-Jahren engagierten sich Poysdorfer, um beim ehemaligen Schützenhaus eine neue Sportanlage zu errichten. Das Schützenhaus wurde zu den Kabinenräumlichkeiten umgebaut und ist dank der laufenden Erhaltungsmaßnahmen auch heute noch aktiv.

Ein großer Fortschritt war die Möglichkeit, im nördlichen Teil der Anlage einen Trainingsplatz zu errichten. Mit viel Engagement und Liebe zum Fußball haben Funktionäre wie SC-Präsident Anton Wottle, Fritz Schlemmer, Franz Kowarik, Gottfried Sokolar, Walter Schlemmer oder auch Gerhard Adam, um nur einige wenige zu nennen, über die Jahre den Verein weiter modernisiert und ausgebaut. „Auch auf die vielen eifrigen Helfer im Hintergrund, die Woche für Woche dafür sorgen, dass der Spielbetrieb aufrecht erhalten wird, darf man nicht vergessen“, betonte Bürgermeister Josef Fürst.

Der Haupt-Verbandsgruppenobmann des NÖ Fußballverbandes Günther Breiner ehrte im Rahmen der 75 Jahr-Feier auch derartige eifrige Helfer im Hintergrund. So wurden die vier verdienten langjährigen Funktionäre Karin Reidlinger, Christian Seiter, Günter Remes und Gerald Lechner für ihre Arbeit beim SC Poysdorf vom NÖ Fußballverband ausgezeichnet.