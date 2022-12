Ploskys Ziel für 2023 ist die Bodybuilding-WM in USA

Werbung

Mit hohem Einsatz und Freude an der Sache zählt die 32-Jährige zu den europaweit besten Bodybuilding-Damen. So konnte sie sich 2021 neben dem nationalen Gesamtsieg in der internationalen Meisterschaft der ANBF (Austrian Natural Bodybuilding & Fitness Federation) auch den Sieg in der Damen-Physique-Klasse der internationalen Deutschen Meisterschaft holen.

Cati Plosky: „Ich bestritt sechs Bewerbe in acht Wochen. Als Draufgabe und völlig unerwartet wurde ich im Finale der „British Finals“ sogar Dritte.“ Landtagspräsident Karl Wilfing wollte diesen herausragenden Weinviertel-Export persönlich kennen lernen. Bei einem Termin im Pferdesportzentrum Weinviertel in Kettlasbrunn trafen die Pferdestärken aufeinander.

„Meine Stärke liegt ja bekanntlich nicht in meinen Muskeln. Ich habe jedoch wahnsinnigen Respekt vor Catis Oberarmen und auch der mentalen Kraft, die Cati Plosky an den Tag legt, um ihren Trainingsplan zu halten und a la longue ihre Ziele zu erreichen. Heimat bist du großer Töchter“, sagt Wilfing

Körperbeherrschung und Disziplin

Aktuell ist Cati Plosky für ein Jahr in der „Offseason“, was trotzdem sechs Mal in der Woche Training bedeutet. Bei den Bewerben sind Muskelmasse, Definition, Symmetrie zwischen Unter- und Oberkörper, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz sowie das berühmte Posing gefragt. Cati liebt diesen Prozess der täglich wachsenden Körperbeherrschung, der ihren kompletten Alltag dominiert. Das macht für sie die Leidenschaft am Bodybuilding aus. Plosky: „Wettkampf ist Resultat aus vielen Jahren Training, Struktur und Disziplin. Das Training verändert sich über die Monate nur gering, jedoch die Ernährung sieht im letzten halben Jahr vor den Wettkämpfen völlig anders aus. Hier geht es dann um Gewichtsreduktion von rund 15 Kilo, damit man im Endeffekt die Muskeln gut definiert präsentieren kann.“

Für 2023 nimmt sich die Frohnatur viel vor: Erst müssen Qualifikationen in der Figurklasse in England und Deutschland geschafft werden, um das große Ziel „die Weltmeisterschaft in Amerika“ zu erreichen.

„Von Cati Plosky werden wir jedenfalls national und international noch viel hören. Für die kommenden Bewerbe wünsche ich alles Gute, weiterhin eine so hohe Motivation und toi toi toi“, wünscht Wilfing.

