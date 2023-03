Zwei Stockerlplätze für die Laaer HAK

Damit setzen die beiden Fünftklässler die Erfolgsserie der HAK Laa fort. Direktor Christian Rindhauser und Russischlehrerin Tina Wimmer sind sehr stolz auf die Leistungen der sprachbegabten Schüler.

„Die sprachliche Vernetzung der multikulturellen Schulgemeinschaft liegt nicht nur der Schulleitung, sondern auch dem Lehrkörper am Herzen. Sprachen öffnen einem schließlich sowohl Augen als auch Türen – Türen in neue Kulturen – und ein friedvolles Miteinander wird an der HAK Laa nicht nur großgeschrieben, sondern auch gelebt“, findet Direktor Christian Rindhauser.

