Pichler schaltet mit eigens konstruiertem E-Bike ein paar Gänge hoch

Das Familienunternehmen „spusu“ mischt bereits im hart umkämpften österreichischen Mobilfunkmarkt mit: Diesen Erfolg möchte Eigentümer Franz Pichler in der E-Bike-Branche wiederholen – mit einem eigens konstruierten „spusu“-Bike, welches „Made in Austria“ ist. In Vöcklabruck (Oberösterreich) eröffnet neben Wien und Wolkersdorf bereits der dritte große Shop.

„Ich habe persönlich etliche E-Bikes durchprobiert, vollkommen zufrieden war ich allerdings mit keinem Modell. Also habe ich mich entschlossen, selbst ein Rad zu entwickeln, welches meine Ansprüche erfüllt“, erzählt Franz Pichler, Gründer und Geschäftsführer von „spusu“, wie die Idee des „spusu“-E-Bikes entstanden ist.

Das Feedback zu unseren Rädern war überragend, daher haben wir uns entschlossen, die Produktion deutlich nach oben zu fahren. Franz Pichler

Vor einem Jahr wagte er den Markteintritt mit 500 E-Bikes und einem ersten Shop in Wolkersdorf. 2023 schaltet man gleich einige Gänge hoch, wie Franz Pichler erläutert: „Dieses Jahr werden 2.000 Räder produziert, sprich gleich viermal so viele E-Bikes als noch im Vorjahr. Das Feedback zu unseren Rädern war überragend, daher haben wir uns entschlossen, die Produktion deutlich nach oben zu fahren.“

Am 30. März wird in Vöcklabruck (Oberösterreich) nach Wien und Wolkersdorf ein dritter eigener „spusu“-Shop feierlich eröffnet, in dem man die E-Bikes testen und bestellen kann. Neben dem Kauf von Rädern wird es auch möglich sein, Handytarife im Shop abzuschließen. Die E-Bikes sind darüber hinaus auch im eigenen Onlineshop sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Sowohl die Modelle mit Tiefeinstieg als auch jene mit Diamantrahmen kosten 3.690 Euro und sind in Schwarz, Weiß und Grün verfügbar. Damit bewegen sich die „spusu“-Bikes im mittleren Preissegment für Premium-Räder.

„Made in Austria“ und ein Service-Team, das bis nach Tirol fahren würde

Hergestellt und handgefertigt werden die spusu E-Bikes in der Steiermark und tragen damit das „Made in Austria“-Siegel. „Damit können wir unseren Kunden den optimalen Qualitätsstandard garantieren. Denn wo 'spusu' draufsteht, soll auch 'spusu' drinnen sein und das heißt: Beste Qualität, zu einem fairen Preis und mit einem Top-Kundenservice“, so Pichler.

Gerade der letzte Punkt ist dem spusu-Gründer ein wichtiges Anliegen. Die Fahrräder werden nach der Bestellung kostenlos zum Kunden nach Hause geliefert und alle Feineinstellungen individuell angepasst. Bei Problemen fahren Service-Mitarbeiter zum Kunden und reparieren das Bike, wenn möglich, noch vor Ort – dafür ist auch kein Weg zu weit: „Aktuell sind wir noch hauptsächlich in Ost-Österreich vertreten, aber sollte eine Anfrage aus Tirol kommen, würde unser Serviceteam auch dorthin fahren.“

Reichweite: 200 Kilometer, Motor ist in der Hinterachse

Aus technischer Sicht bietet das Rad eine 800Wh-Lithium-Ionen-Batterie, die für eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern auf der kleinsten Unterstützungsstufe sorgt. Das Gewicht des Rads variiert je nach Ausstattung zwischen 23 und 26 Kilogramm, der Rahmen ist aus Aluminium, das Bremssystem eine hydraulische Scheibenbremse.

Der Motor des Rads ist in der Hinterachse montiert – eine noch recht wenig verbreitete Antriebsform bei E-Bikes. Der Hinterradmotor bietet im Vergleich zum herkömmlichen Mittelmotor zwei Vorteile, erläutert Pichler: Die Abnutzung ist deutlich geringer und der Motor dadurch langlebiger. Darüber hinaus sei der Motor ausgesprochen leise.

Mit einer fünfjährigen Garantie auf Akku und Motor möchte man einen weiteren Beweis für die hohe Qualität der Räder liefern. „Ich bin überzeugt, dass wir nach der Mobilfunkbranche auch im Bereich der E-Bikes große Erfolge feiern werden. Die 'spusu'-E-Bikes sind, was die Qualität anbelangt, unschlagbar, und der Kunde steht im Mittelpunkt“, freut sich Pichler.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.