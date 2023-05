Ein fruchtiger Botschafter aus dem Weinviertel

Warum keltert Mobilfunker spusu jetzt auch seinen eigenen Wein? „Unsere Eltern haben schon Wein im Weinviertel gemacht“, sagt Franz Pichler. Spusu wollte etwas Neues machen.

Und das macht das Unternehmen der beiden Olgersdorfer ständig. Denn längst ist spusu nicht nur Mobilfunker: Über die Tochterfirma Massresponse wird beispielsweise das Televoting bei DSDS und dem Eurovision Song Contest abgewickelt, im nördlichen Weinviertel wird Glasfaser verlegt, wofür eine eigene Baufirma aus dem Boden gestampft wurde. Das Sortiment wurde durch e-Bikes ergänzt und Pläne für ein eigenes Hotel im Weinviertel sind auch noch nicht vom Tisch.

Der von Dompfarrer Toni Faber gesegnete spusu-Wein wuchs im Bezirk Mistelbach, 3.000 Kilo Tauben wurden geerntet und reiften in den Tanks des Weingutes Faber-Köchl in Eibesthal: „Wir hatten eine stabile Gärung, am 11 April wurde abgefüllt“, weiß Veronika Pichler, die als Kellermeisterin für die drei spusu-Weine verantwortlich zeichnet.

Gesegnet und präsentiert wurden „the first“, ein Gemischter Satz 2022, „the green“, ein Grüner Veltliner und „the fusion“, ein Cuvée aus Zweigelt und Merlot. Gesegnet wurden die Weine übrigens mit Weihwasser aus dem Wiener Stephansdom und als Backup gab es noch Wasser aus Lourdes.

Zahlreiche VIPs, Gäste und Wegbegleiter wie Dompfarrer Toni Faber, Fußballlegenden Toni Polster und Toni Pfeffer, Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen, Director von AWS Solution Hub Monika Langthaler, Sportdirektor von Austria Manuel Ortlechner, sowie Ex-Skistar Michaela Dorfmeister und viele mehr konnten den exquisiten Tropfen bei der Weinverkostung nicht widerstehen. Als Weinbotschafter hat spusu Harry Prünster gewonnen, der bereits großer Fan des jungen Weins ist.

Stark vertreten war auch das Weinviertel: Weinviertel Tourismusmanager Hannes Steinacker war schon gespannt auf den spusu-Weinbotschafter aus dem Weinviertel, die Mistelbacher Cafetiérs Max und Walter Kruspel waren ebenso beim Pfarrwirt, wie Garnisonskommandant Hans-Peter Hohlweg, Entertainer Michael Jedlicka und die Winzerinnen Anna und Maria Faber-Köchl.

