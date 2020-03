Chefwechsel in der Musikschule Staatz und Umgebung: Leiter Herbert Frühwirth übergab mit 1. März die von ihm gegründete Musikschule am Musikschullehrer Peter Hofmann. Bei der Verabschiedung erinnerte sich Frühwirth an die Beginnzeiten: 1974 hatte er mit dem Unterricht von Schülern begonnen, ab 1979 einen Lehrauftrag in Laa angenommen. „Aber ich wollte immer in Staatz eine Musikschule gründen. Weil wir so gute Musikerinnen im Musikverein hatten, die ihre Musikkarriere mit der Hochzeit beendeten“, erzählte Frühwirth.

1984 konnte er den Gemeinderat überzeugen, der beschloss die Gründung, mit der Auflage, den Unterricht nicht in der Volksschule abzuhalten. „Im Gemeindehaus haben wir ein acht Quadratmeter großes Kammerl gefunden, da haben wir unterrichtet“, erinnert sich Frühwirth: „Und ich hab den Schlagwerkunterricht immer am Freitagabend angesetzt, wenn die Gemeinderatssitzungen angesetzt waren.“ Die Frage, ob in der Volksschule unterrichtet werden dürfe, war rasch geklärt.

1993 wurde der Musikschulverband gegründet, 1996 wurden die letzten Gemeinden Gaweinstal und Wilfersdorf aufgenommen.

Wichtig war Frühwirth immer die Qualität seiner Lehrer: „Wir verstehen uns als Ausbildungsinstitut für 25 Musikkapellen“, sagt Frühwirth über den größten Musikschulverband NÖs. Und viele der Lehrer leiten in ihren Heimatorten die Musikkapellen.

Neomusikschuldirektor Peter Hofmann ist seit 1997 Lehrer an der Musikschule, seit 2005 wohnt der gebürtige Kaltenleutgebner auch in Mistelbach. Was wird sich unter dem neuen Direktor ändern? „So eine Musikschule ist wie ein Ozeandampfer. Die fährt“, sagt Hofmann, der auf Kontinuität bei der Führung setzen will.

Die Musikschule hat 900 Schüler und 46 Lehrer aus 15 Gemeinden.