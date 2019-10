Im Herbst 2020 wird der selbstständige Spar-Kaufmann Ewald Fiby in Staatz einen Spar-Supermarkt eröffnen. Mit 600 m² Verkaufsfläche wird das neue Geschäft sogar noch etwas größer werden als sein Stammgeschäft in der Ortsmitte von Neudorf im Weinviertel. Genau im Kreuzungspunkt zwischen den Städten Mistelbach, Laa und Poysdorf ist auf dem von der Marktgemeinde Staatz vorgesehenen Grundstück Platz genug, um einem gut sortierten Sparmarkt samt Komfortparkplätzen Raum zu bieten.

Für die Staatzer wird es keine große Umstellung werden, schon jetzt nehmen viele den Weg nach Neudorf auf sich, um dort einzukaufen. Denn Ewald Fiby sieht sich als typischer Nahversorger des täglichen Lebens, inklusive Backstation und Fleisch-Theke. Und er leistet auch gerne einen Beitrag zur Entwicklung der Region.

„Mit dem Spar-Konzept kann ich das klassische Spar-Sortiment sowie Produkte heimischer Produzenten anbieten.“ Spar-Kaufmann Ewald Fiby

„Mit dem Spar-Konzept habe ich die Möglichkeit, sowohl das klassische Spar-Sortiment inklusive sämtlicher Aktionen zu verkaufen sowie regionale Produkte heimischer Produzenten anzubieten“, so Fiby. Sind es in Neudorf vorwiegend landwirtschaftliche Produkte aus der eigenen Umgebung - von Erdäpfel, Zwiebel und Äpfel bis zu Kürbis und Wein -, so will er in Staatz ebenfalls die heimischen Selbstvermarkter ins Sortiment aufnehmen.

Für Bürgermeister Daniel Fröschl ist ein gut sortierter Nahversorger ein unbedingtes Muss für eine lebenswerte Gemeinde und er hat sich seit seinem Amtsantritt für die Verwirklichung eingesetzt.

Jetzt brauchen die Staatzer nur noch ein wenig Geduld: Der Baubeginn ist für Ostern vorgesehen, die Eröffnung des neuen Spar-Marktes für Herbst 2020.