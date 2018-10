Seit 70 Jahren spielen sie auf, erst als Zollwache Musik Wien, nun heißen Sie Finanzmusik. Zum runden Jubiläum gab es neben Konzerten in ganz Österreich auch einen Abend in den Staatzer Kultakomben. Aufgrund der kleinen Bühne aber in abgespeckter Form, als Quartett und als Trio, so wie diese Ensembles des großen Orchesters während des Jahres viele Male bei offiziellen Anlässen auftreten.

Im Staatzer Schlosskeller zeigten die Musiker, dass sie auch in kleinen Teams vollständige Musik auf die Bühne bringen können. Als Quartett mit Trompete, Flügelhorn, Posaune und Tuba war zu hören, dass Händels „Feuerwerksmusik“ oder der „Prinz Eugen Marsch“ auch zu viert gewaltig klingen kann, genauso wie Klassiker der Pop Musik: „Something Stupid“.

Das Trio mit Keyboard, Gitarre und Schlagwerk riss mit Swing und Jazz-Standards mit: „Fly me tot he moon“ und „What a wonderful world“. Zu Besuch in Staatz durfte auch ein Stück eines heimischen Komponisten wie Daniel Mucks „Weinviertler Glühe“ und das Staatzer Lied nicht fehlen und Leopold Muck., Staatzer Bürgermeister a.D. und langjähriges Mitglied der Finanzmusik ließ das Publikum mitsingen. Für Amüsantes zwischendurch sorgen Peter Zeller und Franz Zimmel mit Anekdoten aus dem Leben eines Zollbeamten.

Erst nach zwei Zugaben durften sich die Musiker vom begeisterten Publikum verabschieden.