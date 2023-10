Heuer darf auf der Bühne improvisiert werden

Die Spannung vor der Premiere ist in diesem Jahr für die Theatergruppe Staatz besonders groß. Zum einen, weil sie seit der Corona-Pause nicht mehr gespielt haben, zum andern, weil das aktuelle Stück „Grab langsam“ diesmal selbst geschrieben wurde. Verfasst hat es nämlich ihre langjährige Regisseurin Ingrid Fröschl-Wendt. Und ob und wie das beim Publikum ankommt, ist für die Theaterspieler jetzt die große Frage.

Die Spieler selbst haben bei den Proben jedenfalls großen Spaß und hoffen sehr, dass sich das auch auf das Publikum überträgt. Das hängt vermutlich mit der Entstehungsgeschichte des Stückes zusammen, denn die Schauspieler haben aktiv zu der Charakterzeichnung der Figuren beigetragen und auch während der Proben wurde immer wieder an ihre Vorstellungen angepasst oder neue Ideen aufgenommen.

In manchen Szenen haben sich sogar die Dialoge geändert. „Das wird schwer für den Souffleur“, schmunzeln die Spieler. Denn diese Änderungen stehen nicht im Skript, sondern nur mehr im Kopf der Spieler. Es darf sogar improvisiert werden. Nicht zu sehr natürlich, sonst fehlen Stichwörter oder es gibt Schwierigkeiten mit dem Anschluss. Für die Schauspieler bedeutet diese Arbeitsweise allerdings, auch die Texte der Kollegen besser zu kennen. Was theoretisch die Sache schwieriger macht. „Aber eigenartigerweise habe ich das Gefühl, dass sie noch nie so frühzeitig eine so gute Performance abgeliefert haben, obwohl noch ein paar Proben vor uns liegen,“ sagt die Regisseurin. „Ich glaub, das liegt daran, dass sie sich viel besser mit den Figuren identifizieren können. Dieses Stück wurde ihnen ja praktisch auf den Leib geschrieben.“

Apropos Performance: Hier liegt der Schwerpunkt, wie man es in Staatz schon gewohnt ist, auf Komödie bis hin zum Slapstick. Die Spieler wollen ihren Zuschauern zwei Stunden unbeschwerten Spaß bescheren. Aktuelle Probleme werden dabei trotzdem nicht ausgespart.

Ob das Experiment der Theatergruppe Staatz aufgeht, wird sich ab 21. Oktober zeigen.

Der Inhalt

Ein älteres Ehepaar kommt wegen Inflation und Teuerungen nicht mehr über die Runden mit ihrer kleinen Pension. Die gewitzte Ehefrau kommt auf die Idee, einen Tunnel zur danebenliegenden Bank zu graben. Schwierigkeiten machen ihr dabei nicht nur ihr schon leicht dementer Ehemann, sondern auch allerhand Freunde oder Honoratioren aus dem Dorf, die aus unterschiedlichen Gründen immer wieder im Wohnzimmer des Ehepaares vorbeischauen.

Karten und mehr

Samstag, 21. Oktober (19.30 Uhr), Sonntag, 22. Oktober (18 Uhr), Mittwoch, 25. Oktober (19.30 Uhr), Donnerstag, 26. Oktober (18 Uhr), Samstag, 28. Oktober (19.30 Uhr), Sonntag, 29. Oktober (18 Uhr), jeweils im Pfarrheim Staatz.

Kartenreservierungen & Info: 0699/102 349 97 (tägl. 18 – 20 Uhr) oder unter theatergruppe-staatz@gmx.at oder auf der Facebook-Seite.