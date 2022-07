Werbung

Noch zwei Wochen bis zur Premiere, und schon ist das Musical „Sister Act“ in der Felsenbühne in Staatz ausverkauft: Die Karten für zwölf Vorstellungen bzw. 14.400 Sitzplätze waren am 12. Juli weg.

„Ein riesiges Danke an unser treues Publikum“, freut man sich auf der Felsenbühne und vertröstet auf die Musicalgala „Musical unter Sternen“ am 14. August, für die es aber auch nur mehr rund 200 Karten gibt.

„Theoretisch gesehen ist Sister Act das Musical mit der längsten Vorbereitungszeit“, lacht Intendant Werner Auer. Denn ursprünglich war die Premiere im Corona-Sommer 2020 geplant: „Im März 2020 waren wir fertig, hatten das Ensemble fix engagiert und erste Leseproben durchgeführt“, erinnert sich der Chef der Felsenbühne. Mit dem Umbau der Kulissen im Steinbruch war begonnen worden, die über 100 Kostüme wurden gerade genäht und 10.000 Karten waren schon verkauft.

Auch 2021 wurde verschoben: Damals wären gerade mal 6.000 Besucher zugelassen gewesen. Aber heuer klappt es mit „Sister Act“. „Gott sei Dank steht uns das ursprünglich geplante Ensemble zur Verfügung“, kann Werner Auer aufatmen: Zu sehen werden unter anderem Stella Jones und Andy Lee Lang sein. Und auch das Regiekonzept konnte nahezu unverändert übernommen werden: „Die Proben laufen sehr produktiv und mit viel Spaß.“ Einzige Änderung: Die „kaufwütigen Russen“ wurden durch „kaufwütige Araber“ ersetzt.

Premiere ist am 22. Juli.

