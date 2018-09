„Die Menschen gehen oft so achtlos miteinander um. Man schaut gar nicht genau, welche Probleme sie in Wirklichkeit haben.“ Gerda Spieß tut das nicht und beschäftigt sich seit ihrer Jugend mit dem Thema des inneren Antriebes von Menschen.

Psychologie zu studieren war aus familiären Gründen nicht möglich, das Interesse blieb trotzdem. Also konzentrierte sie sich auf das Selbststudium und das Beobachten von Menschen. Als dann ihre beiden Mädchen so groß waren, dass sie der Mutter mehr Zeit für sich selbst ließen, begann sie an ihrer Idee eines Buches zu arbeiten. Dieses ist nun unter dem Titel „Revolution – Mensch sein“ erschienen.

Eigentlich möchte Gerda Spieß die Menschen aufrütteln, darum auch das recht einprägsame Cover in Schwarz und Rot. Aber um wirklich die Menschen zu erreichen, möchte sie es ihnen beim Lesen nicht allzu schwer machen. So erfand sie die Form, viele kleine Beziehungsgeschichten, durch die sich als roter Faden eine leicht autobiografische Hauptlinie zieht, mit informativen Texten, Sprüchen und Gedichten zu verquicken.

Arbeit an weiterem Buch

Die Haupthandlung dreht sich um eine Ehefrau und Mutter, die mit dem Betrug ihres Mannes konfrontiert wird. In ihrem Versuch, den Schock zu verarbeiten, macht sie Bekanntschaften mit den unterschiedlichsten Menschen und lernt viele andere Lebensentwürfe kennen. Die Probleme der Begegnungen werden auf vielfältige Art aufgearbeitet, mit Hintergrundinformation, aber auch einfühlsamen Gedichten, die versuchen, einen Blick in das Innere der Betroffenen zu gewähren. Der Schluss ist, ganz im Sinne der Autorin, versöhnlich.

Gerda Spieß arbeitet übrigens bereits an einem weiteren Buch, doch da sie auch für ihr Erstlingswerk vier Jahre gebraucht hat, ersucht sie auch für dieses Werk um Geduld.