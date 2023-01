Konzert mit Motivation

„Panta rhei!“ – Zu der Erkenntnis, dass das Leben fließt und sich verändert, gab der jüngste Kultakomben-Auftritt von Margot Selina Wendt ein anschauliches Beispiel.

Vor vielen Jahren – noch als Margot Wendt – coverte sie, wie viele andere Hobby-Musiker, im Schlosskeller als „Austro3“ die Hits des Austropop. 2017 mischten sich schon eigene Ideen und Lieder ins Programm. Und nun, im Jänner 2023 zum dritten Mal wiedergekehrt, hatte Margot Selina Wendt bereits ihren ganz eigenen Weg eingeschlagen.

Und davon handelte auch ihr gesamtes musikalisches Abendprogramm: vom Versuch, den eigenen Weg zu finden, und vom Mut, diesen Weg auch einzuschlagen und vom Selbstvertrauen, trotz aller Widrigkeiten darauf zu bleiben. Und schließlich vom unendlichen Gefühl der Freiheit, das eine derartige Entscheidung mit sich bringt.

All das erzählten ihre Mundart-Lieder, zu denen sie sich selbst auf der Gitarre begleitete, unterstützt von Thomas Höller am Bass und Roman Schöber am Schlagzeug. „Ollas, wos du kaunst, steckt in dir.“

Dass es nicht leicht sei, sich dafür zu entscheiden, machte Margot Wendt in ihrer Moderation zwischen den Liedern deutlich. Ihre Erzählungen von eigenen Erfahrungen sollten die Zuhörer motivieren, sich auf das eigene Gefühl zu verlassen. So wurde der Abend mit Margot gleich zweierlei: Konzert und Motivationstherapie in einem.

„Panta rhei!“ – Jetzt darf man gespannt sein, wohin der Weg Margot bei ihrem vierten Konzert geführt haben wird.

