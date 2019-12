Eine ganz besondere Weihnachtskarte verschickt Bürgermeister Daniel Fröschl diesen Advent. Der unregelmäßig gezackte Stern auf blauem Grund ist das Siegerbild, mit dem Benjamin Strauch aus Staatz-Kautendorf im Vorjahr am Kreativ-Wettbewerb des Landesschulrates NÖ teilgenommen hat. Unter 800 Zeichnungen konnte Benjamin mit seinem Bild in der Kategorie „Sonderschulen und Sonderpädagogische Zentren“ den ersten Preis gewinnen.

„Das Sonderpädagogische Zentrum in Laa legt in seinem Unterricht großen Wert auf den kreativen Ausdruck der Kinder“, erklären Direktorin Gudrun Kurz und die beiden Lehrerinnen Christa Wurzinger und Marlene Graf. Durch das kreative Arbeiten würden bei den Kindern wichtige Fähigkeiten trainiert, die sie für das berufliche Leben benötigen, erklären die Pädagoginnen, wie Ausdauer, Geduld und Sorgfalt. Und sie zeigen eine breite Vielfalt an ansprechenden Arbeiten der Schüler. „Benjamin Strauch ist besonders talentiert“, loben sie. „Er erarbeitet schlichte Dinge, die trotzdem einen guten Effekt erzielen.“ Das treffe auch auf seinen Stern, gemalt mit Pastellkreiden, zu.

Sie freuen sich daher mit Benjamin sehr über den Erfolg seiner Zeichnung beim Wettbewerb und über die Wertschätzung durch die Marktgemeinde.

Da Bürgermeister Daniel Fröschl die Karte an Freunde, Förderer und Partner der Marktgemeinde in ganz Niederösterreich schickt, wird auch Benjamins Bild nun weit herumkommen.