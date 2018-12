Im Rahmen des Adventkonzertes der Staatzer Kultakomben wurde das Programm für 2019 präsentiert.

„Vor 20 Jahren wurde der Verein Kulturzentrum Staatz gegründet und in diesen 20 Jahren hat sich Staatz aus seiner Randlage am einstigen Eisernen Vorhang zu einem kulturellen und touristischen Faktor der Region entwickelt“, sagt Obmann Horst Obermayer, der seit damals die Fäden in der Hand hat.

Das neue Programm setzt bewusst auf viele der Musiker, die seit 20 Jahren dem Schlosskeller die Treue halten und hier immer wieder begeistern, wie Tina Rauch, Stefan Gössinger, Daniel Muck, Hannes Wiesinger, Lisi Sikora und Manfred Linhart. Aber es gibt auch Neue zu entdecken, wie Tom Schwarzmann oder Martin Pleil.

Neben den Kultakomben sind auch die weiteren kulturellen Highlights von Staatz zu finden, wie die Felsenbühne mit der österreichischen Uraufführung von „Der Graf von Monte Christo“, der Musikverein und die Jugendkapelle Staatz mit ihren Auftritten, die Musikschule, die Theaterbühne, die Staatzer Speis und die geführten Wanderungen auf den Staatzer Berg.

Infos

Kulturzentrum.staatz@ gmail.com bzw. www.staatz.at/Freizeit_Tourismus/Kultakomben_Staatz