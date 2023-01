Kulturzentrum bietet auch heuer besondere Schmankerl

Werbung

Kurz vor dem neuen Jahr präsentierten Kulturzentrum Staatz unter Obmann Leopold Muck und Bürgermeister Daniel Fröschl das Jahresprogramm der Kultakomben 2023.

Wie schon gewohnt, stehen darin nicht nur die ureigenen Veranstaltungen in der Staatzer Kultur-Röhre, dem Schlosskeller, der Folder präsentiert auch andere Vereine der Marktgemeinde, wie die Felsenbühne mit ihrem heurigen Hit „Zorro“, den Musikverein und die Jugendkapelle Staatz, den Theaterverein, das Benefizkonzert des Lions Clubs Weinviertel Nord, die Musikschule oder das Veranstaltungszentrum im ehemaligen fürstlichen Schüttkasten.

Touristische und kulinarische Gäste finden in und um Staatz Anregungen, wie die Angebote einer Kulturvermittlung am Staatzer Berg, einen Besuch der Biotope, Ritteressen und Heurigen im Schlosskeller. Das Kulturprogramm im Schlosskeller vertieft eine Erfahrung aus der Pandemie. So werden wieder einige Konzerte in der warmen Jahreszeit im Freien vor dem Keller aufgeführt werden und auch die Häufigkeit der Konzerte im Sommer wird beibehalten.

Obmann Leopold Muck ist überglücklich, dass ihm für dieses Jahr einige ganz besondere Schmankerln geglückt sind.

Der Folder ist am Gemeindeamt erhältlich, kann unter www.staatz.at heruntergeladen werden oder wird auf Anfrage zugesendet: kulturzentrum. staatz@gmail.com .

