Fahrräder für Geflüchtete

„Um mobil zu sein, braucht es bei uns Räder“, weiß Edi Böhm, Pfarrgemeinderat im Pfarrverband unterm Staatzerberg: Momentan werden 30 aus der Ukraine Geflüchtete von den Pfarren betreut, damit sie größere Strecken leichter überwinden können, suchten Pfarrer Philipp Seher, Böhm und andere alte Fahrräder.

Damit sie vor dem Gebrauch serviciert werden, wandte er sich an Thomas Kovarik von „Toms Radhaus“ in Laa. Der machte das Service für die meisten Räder nicht nur, ohne das in Rechnung zu stellen, er öffnete auch seinen Fundus und spendete Kinderfahrräder.

„Für mich war es kein Aufwand, ich spende sowieso für die Ukrainehilfe“, sagt Kovarik: „In solchen Situationen muss man zusammenstehen.“

Derzeit werden im Pfarrverband von Philipp Seher rund 30 Geflüchtete betreut, wer die Aktivitäten unterstützen will, kann auf das Spendenkonto AT17 2011 1217 7216 2309 die Aktivitäten der Gruppe unterstützen.

