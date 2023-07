Marktwiederbelebung mit regionalen und klassischen Schmankerln

Doch nachdem die Corona-Pandemie die Direktvermarkter in den Mittelpunkt gerückt hatte, sollte der Markt ihnen eine Chance bieten und aus dem Jahrmarkt wurde vorigen Sommer ein Genussmarkt mit attraktiverem Standort, am malerischen Kirchenplatz, einer praktikableren Zeit am Samstagvormittag und mit vielen, vielen Köstlichkeiten aus der Region.

Was Juni und Dezember 2022 gut gestartet hatte, setzte sich nun äußerst erfolgreich weiter: Unter einem gnädig trockenen Himmel waren mehr als 20 regionale Marktanbieter und auch wieder einige klassische Marktfahrer gekommen und boten dem zahlreichen Publikum eine bunte und vielfältige Palette an Waren an. Der nächste Markt ist übrigens in einem halben Jahr, am 2. Dezember, und wird wieder mit Adventflair stattfinden.