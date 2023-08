Mehr Busse erwirkt, aber System kann an die Wand fahren

Reinhard Rieder, geschäftsführender Gemeinderat, und Pendlerin Katharina Marginter setzten sich gemeinsam für den öffentlichen Verkehr ein - genauer gesagt, für die neuen, kleinen Zubringerbusse zu den Bahnhöfen, die seit 2021 verkehren.

Da die Bahnhöfe rund um die Marktgemeinde Staatz außerhalb der Ortschaften liegen, drängte Rieder beim Verkehrsverbund Ost Region (VOR) auf Zubringerbusse, um das Pendeln mit der Bahn zu erleichtern. Jetzt gibt es in der Früh, beginnend ab 5:21 Uhr (ab Staatz Hauptstraße) und dann im Halbstundentakt bis 7:21 Uhr kleine Acht-Sitzer-Busse als schnelle Alternative. Am Nachmittag geht’s um 16:58 Uhr bis etwa 20 Uhr jede halbe Stunde vom Bahnhof Frättingsdorf in die Ortschaften zurück. Alle Katastralgemeinden von Staatz werden dabei abgefahren.

Ein Achtstundentag geht sich damit für Pendler aus. Die dafür benötigte Zeit von etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit bis Floridsdorf entspricht etwa der Zeit, die man mit dem Auto benötigt. Zubringer zum und vom Bahnhof in Frättingsdorf sind die Busse der Linie 583, 586 und 587.

„Mir war immer wichtig, dass man, um aus den Ortschaften herauszukommen, kein Auto mehr benötigt“, betont Gemeinderat Rieder. „Es bedarf einer gezielten Entscheidung auf den Bus umzusteigen. Den Leuten muss klar werden, dass das System sonst gegen die Wand fährt“, ergänzt Katharina Marginter.

„Busfahren hat auch etwas Soziales, ich lerne beim Busfahren viele Leute kennen.“ Manchmal nutzt Marginter die Zeit zum Arbeiten, oder sie liest. Sie empfiehlt, das Busangebot der Region einfach auszuprobieren, zum Beispiel für einen Ausflug mit Freunden.