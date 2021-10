Musikvereine wieder auf der Bühne

Corona-bedingt war es lange still um beide Staatzer Vereine. Jetzt ging es endlich wieder los: Die Jugendkapelle Staatz und der Musikverein Staatz und Umgebung spielten unter dem Titel „Mitanond – Miteinander“ bei zwei gemeinsamen Konzerten an einem Tag im VAZ Anton Kornherr Musikerheim auf.

Die erste Konzerthälfte gestaltete der Musikverein Staatz und Umgebung unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Norbert Amon. Gestartet wurde mit dem konzertanten Marsch „Jetzt geht´s los“, gefolgt von den beiden Stücken „Luces y Sombras – Licht und Schatten“ und „Praise Jerusalem!“. Diese beiden Werke wird der Musikverein auch beim Höchststufenwettbewerb am 25. Oktober in Grafenegg präsentieren.

In der zweiten Konzerthälfte unter der Leitung von Kapellmeisterin Bernadette Kerbl stellte auch die Jugendkapelle Staatz ihr Können unter Beweis. Das Programm reichte von der „Nabucco-Suite“, arrangiert von Ehrenkapellmeister Daniel Muck, über „Selections from The Greatest Showman“ bis hin zu der Swing-Nummer „Jump, Jive an´Wail“.

Barbara Steingassner moderierte, wie immer charmant, und das Publikum belohnte die musikalischen Darbietungen der Vereine mit viel Applaus.