Die Fibys sind die besten Kaufleute Niederösterreichs

Im Rahmen der diesjährigen Tagung der selbstständigen Spar-Kaufleute in Schladming (Steiermark) wurden wieder die besten Spar-Kaufleute des Landes prämiert. Die „Goldene Tanne 2023“ aus Niederösterreich ging an Michaela und Ewald Fiby, die ihren Supermarkt in Enzersdorf bei Staatz betreiben. Bewertet wurden kaufmännische Erfolgsziffern und die Umsetzungsstärke von jährlich wechselnden Schwerpunkten.

Im Dezember 2021 wurde der Spar-Supermarkt in Enzersdorf bei Staatz eröffnet, der neben dem Standort in Neudorf bereits der zweite Markt ist, den die beiden Kaufleute betreiben. Seitdem präsentiert sich der Markt mit einer Verkaufsfläche von 650 Quadratmeter als hochwertiger Nahversorger in der Region. Nun dürfen sich Michaela und Ewald Fiby auch über die diesjährige Goldprämierung freuen: „Die Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz. Wir verdanken sie unserem ganzen Team“, sagen Michaela und Ewald Fiby: „Ziel war es, Kundinnen und Kunden auch in Enzersdorf bei Staatz ein großes Sortiment mit rund 10.000 Artikeln inklusive einer tollen Auswahl an heimischen und regionalen Produkten anzubieten sowie der Nahversorger Nummer 1 zu sein.“

Von insgesamt 1.428 Spar- und Eurospar-Märkten in Österreich wird rund die Hälfte von selbstständigen Kaufleuten sehr erfolgreich geführt. 102 Einzelhändler befinden sich davon in Niederösterreich. Bei der diesjährigen Spar-Tagung wurden traditionell die sechs besten Märkte mit der „Goldenen Tanne“ ausgezeichnet. Bewertet werden jährlich wechselnde Schwerpunkte, wobei in diesem Jahr neben kaufmännischen Kennzahlen ein besonderer Fokus auf der Brot-, Obst- und Gemüseabteilung sowie der Bedienung in der Feinkost lag.