Reise in das Mittelalter

Mit einer Burg zu Häupten einer Ortschaft ist es verständlich, wenn man sich für das Mittelalter interessiert. Darum beschäftigt sich das Kulturzentrum Staatz immer wieder mit dieser Zeit.

Neben der Abhaltung von Ritteressen wird das Mittelalter auch in Form von Ausstellungen aufgearbeitet. Vor vier Jahren begann man mit einer Erinnerung an die Erbauer der Burg, die Herren von Staatz. Heuer zeigt die Ausstellung die darauf folgende Familie, die Maissauer, die die Burg Staatz rund 200 Jahre besessen hatten.

Für den musikalischen Rahmen sorgten die beiden Musikschullehrer Oboistin Tanja Beranek aus der Musikschule Staatz und Blockflöten-Lehrerin Roswitha Schmatzberger aus der Musikschule Wolkersdorf. Beide Lehrerinnen hatten mit ihren Schülern ausschließlich Werke aus dem Mittelalter und der Renaissance einstudiert.

Um den Klang der Musikstücke abzurunden, ergänzten weitere Musiker auf Drehleier, Fidel, Fagott, Flöte, Harfe, Gitarre und Schlagwerk.

Für die Zuhörer war es nicht nur eine spannende Klangreise in längst vergangene Zeiten – mal in Form von großen Orchester-Fassungen, mal in kleinen Ensembles – sondern auch ein Augenschmaus, denn Lehrer und Schüler waren in mittelalterliche Kostüme gewandet.

Die Mittelalter-Ausstellung über die „Maissauer in Staatz“ ist übrigens noch weiter im Staatzer Schlosskeller zu sehen. Bei diversen Veranstaltungen und während der Heurigensaison vor dem Staatzer Keller von 13. Mai bis 25. September.

