Was gebraucht wird? Alles. Diesen Kindern fehlt es an allem. Gemeint sind Romakinder, die in hoch gelegenen Dörfern in der Ost-Slowakei leben und von einer Mission der „Familie Mariens“ in dem Ort Veľký Blh betreut werden. Den ersten Kontakt hatte die „LAAde“, der Laaer Sozialmarkt mit der Mission geknüpft und bereits Hilfsgüter geliefert.

Nun waren Helfer des Z’sammStaatz Vereines unter Obmann Werner Mayer und Kassier Johann Nejdl mit Spenden, die in Österreich nicht gebraucht werden, in die Slowakei gefahren. Pater Josef, seine Schwester Cornelia und einige Mitbrüder versuchen, die Romakinder zu integrieren, sie zum Schul- und Messebesuch zu bewegen, veranstalten Feriencamps und Fahrradtouren und versorgen sie mit Schul- und Spielmaterial und natürlich Kleidung. Die Not der Roma erschließt sich bei einer Fahrt durch die Dörfer.

Durch die Arbeit mit den Kindern, die sich leicht begeistern lassen, hoffen die Mitglieder der Mission auf eine langsame Besserung der Situation. In ihrem Arbeitsgebiet leben etwas über einhundert schulpflichtige Kinder, sie sind das Hauptziel der Mission. Die Hilfsgüter, die von Baby-Sachen über Kleidung und Spielzeug vieles beinhalten, sollen das Ärgste lindern helfen.

Im nächsten Jahr möchte Mayer, der bereits im Vorjahr hier aktiv war, wieder Sachspenden in die Slowakei bringen. Gesucht werden vor allem Beschäftigungs- und Sportmaterial, wie Fahrräder und Fahrradhelme, Rollschuhe und Inline-Skates, Eislauf- und Fußballschuhe. Kontakt: 0699 11072595.