Weniger und langsamer: Corona wirkt sich auf Feuerwehr aus

„Es kommen nur die Hälfte der Wettkampfgruppen wie vor Corona und es werden mehr Fehler gemacht“, fasst Bezirkskommandant Markus Schuster die Ergebnisse der heurigen Leistungsbewerbe zusammen. Außerdem sind die Zeiten deutlich langsamer als vor drei Jahren, der letzten Wettkampfsaison. Erfolgreichste FF war heuer Oberkreuzstetten: Sie fuhr mit insgesamt sechs Pokalen nach Hause; den Bewerb Silber mit Alterspunkten konnten sie gewinnen, je zwei zweite und dritte Plätze vervollständigte die erfreuliche Ausbeute.

Fünf „Häferl“ holten die Kottingneusiedler nach Hause: Sie gewannen den Bewerb „Silber ohne Alterspunkte“ und holten einen zweiten Platz. Drei Pokale plus einem Extrapokal als Gastgeber holten sich die Wettkämpfer der FF Staatz-Kautendorf, den „Bronze mit Alterspunkten“-Bewerb gewannen sie. Zwentendorf 1 holte sich den Sieg in „Bronze ohne Alterspunkte“.

Die Bezirkswettkämpfe gelten als Generalprobe für die Landesbewerbe nächstes Wochenende im Feuerwehrzentrum in Tulln. Wie sind die Leistungen des Wochenendes in dieser Hinsicht zu bewerten? Grundsätzlich sind die Ergebnisse nicht wirklich vergleichbar, da bei den Bewerben heuer kein Staffellauf mehr gelaufen wird. Vergleicht man die Zeiten beim Löschangriff, sollten die Erwartungen eher vorsichtig angesetzt werden: Für den Sieg in Bronze ohne Alterspunkte brauchte man 2019 30,69 Sekunden, Zwentendorf 1 lief heuer 33,73 Sekunden. In Silber ohne Alterspunkte lief Kottingneusiedl 1 heuer 37,11 Sekunden, den Sieg holte sich 2019 Krenstetten mit 34,38 Sekunden. Und auch bei den Alterspunktewertungen waren die Zeiten deutlich langsamer.

Der Grund dafür: Offiziell durfte wegen der Coronapandemie erst seit April mit dem Training für die Bewerbe begonnen werden, auch in den beiden Jahren davor war die praktische Übung nicht möglich. Das führte dazu, dass manche FFs heuer nicht einmal mit dem Trainieren begonnen hatten und dass eben die Praxis fehlt. Ein Umstand, der allerdings alle Feuerwehren im Land trifft.

Erstmals haben die FFs beim Landesbewerb eine besondere Herausforderung: pünktlich die vorgegebene Startzeit einzuhalten. Tun sie das nicht, gibt’s Fehlerpunkte. Schuster motivierte: „Ihr haltet das Bewerbswesen aufrecht. Und im nächsten Jahr werden wir wieder wettkämpfen, wie vor Corona!“

