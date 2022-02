Bibliothek für zwei Gemeinden

Die Marktgemeinde Staatz hat keine Bibliothek, Wildendürnbach hat eine. Also wird zwischen beiden Gemeinden kooperiert. Klingt eigentlich ganz einfach. Jetzt muss es nur noch funktionieren, sprich die „Staatz-Bürger“ müssen es nur noch nutzen und genießen, hoffen Staatz-Bürgermeister Daniel Fröschl und Bibliotheksleiterin und Wildendürnbacher Gemeinderätin Maria Reznicek.

Begonnen hat alles über die Landesaktion „Buchstart NÖ“, die jedem Neugeborenen ein Büchersackerl aus einer Bibliothek verspricht. Diese Buchstart-Taschen enthalten ein pädagogisch hochwertiges Bilderbuch, das Buchstart-Maskottchen Mio Maus, ein Leporello zum Thema Lesen&Bibliothek, einen Folder mit Angeboten für Kinder und Familien in Niederösterreich, sowie ein Päckchen Taschentücher. Die erste Buchstart-Tasche in der Bibliothek Wildendürnbach wurde an den drei Tage alten Tobias übergeben. Er begleitete seine große Schwester Alisa, die eine eifrige Bibliotheksbesucherin ist.

Bibliothekarin Maria Reznicek möchte aber nicht passiv warten, bis sich Eltern mit ihren Kindern in ihre Bibliothek verirren, sondern aktiv auf sich aufmerksam machen, auch außerhalb der eigenen Gemeindegrenzen. Das empfindet der Staatzer Bürgermeister Daniel Fröschl genauso sinnvoll. Und als Jungvater sieht er dieses Bemühen sogar besonders wertvoll.

Also wurde vergangene Woche zwischen den beiden Gemeinden eine Kooperation vereinbart.

Büchersackerl für alle neuen Staatz-Bürger

Den Anfang machen zwar die Büchersackerl, die Maria Reznicek gleich für alle neuen Staatz-Bürger mitgebracht hat, aber die Zusammenarbeit soll viel weiter gehen. Die Wildendürnbacher „Bibliothek Generationentreff“ ist nämlich äußerst lebendig und preisgekrönt und bietet neben vielen Büchern für alle Altersstufen auch zahlreiche Aktivitäten rund um „Wissen an sich“ an.

Das beginnt bei einer Lese-Frühförderung einmal im Monat für die ganz Kleinen, Bücher-Wichtel-Treffen, in denen Themen aus Büchern für alle Sinne aufbereitet werden, die Teilnahme an Ferienspielen, Umwelt- und Technik-Experimente in der Reihe „MINT“.

Alle diese Aktivitäten sollen Staatzer Kindern ebenfalls zu Gute kommen. Natürlich auch die Entlehnung der Bücher und selbstverständlich sollen die Erwachsenen aus den beiden Gemeinden genauso angesteckt werden und sich durch die gut sortierte Bibliothek schmökern.

Damit es in Staatz bekannt wird, werden in Zukunft alle Termine der „Bibliothek Generationentreff“ über die Staatzer Medien, wie Homepage, Facebook und Gemeindezeitung publik gemacht und somit dann hoffentlich viele Staatzer Leser nach Wildendürnbach gelockt.

Der Staatzer Bürgermeister freut sich auf jeden Fall schon jetzt darauf, mit seinem kleinen Sohn die Wildendürnbacher Bibliothek das erste Mal zu entdecken.

