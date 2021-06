Sommerzeit ist Erntezeit, sowohl bei Weizen und Gerste als auch beim Heu. Dabei passieren aber immer wieder Unfälle, bei denen junge Wildtiere ums Leben kommen.

„Um diese Unfälle zu vermeiden versuchen wir Jäger, vor dem Mähen durchs Feld zu gehen, um Rehkitze zu finden. Diese werden dann vorsichtig ohne viel Körperkontakt geborgen und an den Rand des Feldes oder in einen Windschutz getragen“, erzählt Hegeringleiter Reinhard Lehner.

Da aber oft die Zeit dazu fehlt, haben sich die Wildwarngeräte bewährt, welche bereits vor Jahren von den Hegeringen Fallbach und Laa angeschafft wurden und nun kostenlos und völlig unkompliziert an die Landwirte für die Erntezeit verliehen werden. „Das kleine Gerät mit großer Wirkung kann Tierleben retten und Tierleid vermeiden“, erzählt der Jäger, dem das Tierwohl sehr am Herzen liegt.

Piepssignale vertreiben die Jungtiere

Montiert am Traktor oder auch direkt am Mähwerk veranlasst es Rehkitze, Junghasen und Jungfasane, welche in den Kleeäckern in Deckung sind, durch akustische Piepssignale zur Flucht.

Die Jägerschaft bittet die Landwirte um rechtzeitige Verständigung der jeweiligen Jagdleiter, damit dementsprechende Maßnahmen gesetzt werden können.

Der Hegering Laa verfügt über fünf Wildwarngeräte, welche im Lagerhaus Laa zum Ausborgen bereitstehen. Der Hegering Fallbach hat zwei. Eines hält Hegeringleiter Reinhard Lehner bereit und das zweite steht in Hagendorf bei Leo Mastalir für alle zur Verfügung.

Wenn tierische Überreste in Heuballen oder sogar in die Silage gelangen und Rinder diese Kadaver in größeren Mengen aufnehmen, kann dies zu „Botulismus“ führen, einer Erkrankung, die absolut tödlich für Rinder ist. Daher muss es in beidseitigem Interesse sein, das Leid von Nutztier und Wild zu vermeiden.

Lehner hofft nun, dass die Wildwarngeräte vermehrt zum Einsatz kommen – bei Bedarf würden sogar mehr Geräte angekauft werden. Bei Fragen oder allfälligen Unklarheiten steht Hegeringleiter Reinhard Lehner unter 0676 3838529 oder der jeweils zuständige Jagdleiter gerne zur Verfügung.