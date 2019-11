Am Samstag wurde das theoretische Rüstzeug für die Stabsarbeit wiederholt, am Sonntag ging es in die „Praxis“. Stabsarbeit funktioniert nach vordefinierten Regeln und Rollen, welche in einzelne Stabsgrundgebiete eingeteilt sind. Insgesamt werden alle Bereiche abgedeckt, welche für eine strukturierte Bewältigung eines Großeinsatzes notwendig sind.

So ist die Position 1 für das Personal zuständig, die Position 2 für die Lage oder die Position 4 für Logistik, um nur einige Beispiele zu nennen. Ziel ist es, den Einsatzleiter möglichst gut bei seinen Entscheidungen zu unterstützen. Koordiniert wird die Stabsarbeit vom Chef des Stabes, mithilfe eines Verbindungsoffiziers hat man ständig Kontakt zu anderen Einsatzorganisationen.

"Szenario hatte vieles zu bieten"

Für die rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde es am Sonntag ernst: Ein groß angelegtes Planspiel wurde durchgeführt. Vier erfahrene Trainer simulierten einen realen Einsatz inklusive Übungsleitstelle, die Stabsmitarbeiter waren im Stabsraum für die Bearbeitung dieses fiktiven Einsatzes zuständig. Das herausfordernde Szenario hatte vieles zu bieten, so wurde eine Hochwasserkatastrophe inklusive Straßensperren und mehreren Unfällen simuliert. Entscheidungsvorschläge wurden ausgearbeitet, die Lage beobachtet und Interviews gegeben.

Um den Stabsraum durchgehend zu besetzen wurden Essenspläne bis hin zu fiktiven Einsatzübergaben an die Nachtteams erstellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes stellten sich souverän dieser anspruchsvollen Aufgabe und sind bestens auf reale Einsätze vorbereitet.