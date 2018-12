Genau zwei Monate nach dem Brand eines alten Wirtschaftsgebäudes in Wetzelsdorf brannte am 31.Dezember gegen 3 Uhr ein Stadl an der Ketzelsdorfer Umfahrungsstraße. Die Brandursache ist unbekannt. Die Scheune bildet, wie bei den Häusern in der Sommerzeile üblich, den hinteren Abschluss des Grundstückes.

Die Eigentümer schliefen und merkten selbst nichts vom Ausbruch des Brandes. Wahrscheinlich dürfte es ein vorbeifahrender Autofahrer gewesen sein, der die Feuerwehr alarmiert hat.

„Dies bedeutet natürlich, dass bereits Feuer sichtbar nach außen gedrungen sein muss“, sagt ein Feuerwehrmann. Als die ersten Feuerwehren eintrafen stand das Objekt bereits unter Vollbrand. „Jetzt war es wichtig, die umliegenden Gebäude zu schützen, abzusichern den Brand zu löschen und für ein kontrolliertes Abbrennen zu sorgen“, schildert ein Helfer.

Feuerwehrkommandant Reinhard Wuchty und seine Ketzelsdorfer Feuerwehrmitglieder wurden bei der Brandbekämpfung durch die Feuerwehren aus Poysdorf, Wetzelsdorf, Erdberg, Kleinhadersdorf und Walterskirchen unterstützt. Der Kommandant dankte allen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Auch das Atemluftfahrzeug aus Gaweinsthal war beim Brand in Einsatz um für die rasche Befüllung der Atemluftflaschen zu sorgen. Die Feuerwehr Ketzelsdorf war noch den ganzen Tag mit der Brandwache beschäftigt um aufflammende Glutnester im Stadl zu löschen.

Der Bereich musste auch großräumig abgesichert werden, da die Gefahr von herabfallenden Mauerteilen beim Giebel bestand. Insgesamt waren 80 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.