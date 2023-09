„Das Land liest“: Prosaautor Gerhard Ruiss ist zu Gast in Laa

„Das Land liest“ - eine Kooperation von Treffpunkt Bibliothek, Archiv der Zeitgenossen und Literaturhaus NÖ - geht heuer in die dritte Auflage: In der Zeit vom 19. bis zum 29. September sind an insgesamt 17 Standorten in Niederösterreich Bibliothekare die Gastgeber für literarische Gustostücke, für Lesungen und moderierte Gespräche. In der Stadtbibliothek Laa lädt Literaturkritiker und Moderator Klaus Zeyringer Gerhard Ruiss zum Gespräch und zur Lesung auf die Bühne (24. September, 11 Uhr).

Der Dichter, Prosaautor und Musiker Gerhard Ruiss wurde in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) geboren, seit 1982 ist er Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren. Sein eigenes dichterisches Schaffen ist nicht nur umfangreich, sondern auch in seinem Duktus unverkennbar. Gerhard Ruiss ist ein eminent politischer Dichter, der es versteht, mit präzise gearbeiteten Verfahren und hintergründigem Witz zu reüssieren. 2023 schloss Ruiss nach der Veröffentlichung der Gedichtbände „Blech“ (Edition Art Science 2020) und „lieber, liebste, liebes, liebstes. andichtungen“ (Literaturedition NÖ 2021) die Trilogie der „Kanzlergedichte“ (2006) - Kanzlernachfolgegedichte (2017), Kanzlerreste. Das Kanzlerneueste (2023) - ab, alle Edition Aramo.

„In knapp 25 Jahren sind einige Hundert Kanzlergedichte entstanden (...) Der Bogen schließt sich vom Schweigekanzler bis zum jüngsten Altkanzler Österreichs. Das Politgedicht, wie Ruiss es versteht: analytisch, auf den Punkt gebracht, ein Geschichte(n)speicher“, schrieb Wolfgang Paterno im März im Profil.

Klaus Zeyringer spricht im Veranstaltungsformat „Im Gespräch“ in Laa mit Gerhard Ruiss über sein Werk. Informationen zu allen Veranstaltungen der Reihe unter: daslandliest.at oder 02732 7288