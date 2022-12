Poysdorf feiert 100 Jahre

Werbung

Auch 2023 gibt es Jubiläen zu feiern und die Stadterhebung von Poysdorf ist eng mit dem heurigen Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich in Verbindung zu bringen. Denn im gemeinsamen Bundesland Wien-Niederösterreich wäre Poysdorf nicht so leicht zur Stadt geworden.

Am 21. Juni 1923 war es soweit, die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Poysdorf erhielt ein Telegramm, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass der NÖ Landtag der Stadterhebung von Poysdorf zugestimmt hat. Die Bundesregierung beschloss in ihrer Sitzung am 12. Dezember 1923 die Stadterhebung.

Die Feiern in Poysdorf fanden erst 1924 statt. Am Samstag, 6. September, fand um 19.30 Uhr ein Fackelzug mit Zapfenstreich und einem Begrüßungsabend in der Gastwirtschaft Gangl statt. Am Sonntag, 7. September, war um 6 Uhr Weckruf, um 8.30 Uhr war der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche angesetzt. Um 10.30 Uhr stand der Empfang der Festgäste am Bahnhof auf dem Programm.

Um 11 Uhr wurde die Festsitzung des Gemeinderates im Turnsaal in der Wienerstraße abgehalten. Um 12.30 Uhr ging die Feier mit einem Festbankett im Saale Essl, dem heutigen Reichensteinhof, weiter. Hier fand dann auch eine Weinkost statt. Um 15 Uhr lauschten die Gäste einem Festkonzert und um 20 Uhr wurde der Festball zur Stadterhebung wieder im Gasthaus Essl eröffnet. Bürgermeister Josef Schwayer wurde dabei zum Ehrenbürger von Poysdorf ernannt.

1923 war ein Jahr der Feste

Heimatforscher Oberlehrer Franz Thiel meinte, 1923 war überhaupt ein Jahr der Feste. Das Geld verlor an Wert, niemand dachte ans Sparen und man genoss das Leben. Am 3. Mai 1923 feierte die Feuerwehr Poysdorf ihre Motorspritzenweihe, am 5. Juni kam Kardinal Piffl nach Poysdorf und am 29. Juli beging geistlicher Rat Franz Maglock sein 50-jähriges Priesterjubiläum. In Poysdorf gab es eine Glockenweihe, der Turnverein und der Gesangsverein feierten ihr Jubiläum. Die Fahnen waren noch nie so viel draußen wie 1923, meinte Franz Thiel, es war ein richtiges Festjahr.

Es war aber auch eine Zeit des Aufbruchs und der Weiterentwicklung. Die junge Stadt bekam eine Straßenbeleuchtung und eine Kanalisation. Die Pflasterung der Plätze und Straßen wurde einer Stadt entsprechend durchgeführt.

Auch 2023 wird 100 Jahre Stadterhebung gefeiert. Für 10. und 11. Juni plant Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl ein Jubiläumsfest am oberen Markt.

Egon Englisch hat für diesen Anlass bereits eine Sonderbriefmarke vorbereitet und auch alte Ansichtskarten, welche die Entwicklung Poysdorfs über die Jahrhunderte zeigen, werden ausgestellt. In der Vino Versum Wein- und Traubenwelt wird unter Kurator Günter Fuhrmann eine Sonderausstellung über 100 Jahre Stadt Poysdorf geplant.

