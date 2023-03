Stadterneuerung Laa: Start für die Stadterneuerung für die ganze Gemeinde

Beiratssitzung mit Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und Vizebürgermeister Georg Eigner, Andrea Haberkorn (NÖ.Regional), Ortsvorsteher Werner Pospichal (Kottingneusiedl), Gerhard Schmid (Obmann Dorferneuerungsverein Hanfthal), Martina Jordan (Dorferneuerungsverein Wulzeshofen) mit Mitgliedern x Brandhuber und Theresia Wasser, Ortsvorsteher Christian Widi (Wulzeshofen), Stadtrat Christian Nikodym (ULLA), Mag. Friederike Tagwerker (NÖ.Regional), Reinhold Russ (Stadtamtsdirketor), Gemeinderat Clemens Mechtler (SPÖ). Foto: Stadtgemeinde Laa an der Thaya

A m 23. März fand im Laaer Rathaus die Gründungssitzung des Stadterneuerungsbeirates für die aktuelle Prozessphase Stadterneuerung XL für Laa, Hanfthal, Wulzeshofen, Ungerndorf und Kottingneusiedl statt. Laa ist nun schon zum dritten Mal bei dieser bewährten Aktion dabei und konnte wichtige Prozesse und erfolgreiche Projekte in diesem Rahmen realisieren. Auch diesmal sollen wieder neue Ziele und Maßnahmen umgesetzt und ausgeführt werden, sowohl in der Stadt als auch in den Katastralgemeinden.