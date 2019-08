Mistelbach: Der tägliche Bieranstich .

O'zapft is: Eigentlich ist Mistelbach ja eine Stadt mitten im Herzen des Weinlandes: Beim Stadtfest ist aber alles anders: Denn es gibt jeden Tag einen Bieranstich. An Tag zwei des heurigen Fests im Zentrum wurde dieser von den Freunden aus der Partnerstadt Neumarkt in der Oberpfalz ausgerichtet.