Mistelbach: Hauerinnung hat einen neuen Oberezechmeister

Nachdem das Konzert der „Wilden Kaiser“ in der Samstagnach wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen wurde, schien es so, als ob auch am Sonntag das Wetter Spielverderber ist. Nach dem traditionellen Neumarkter Bieranstich, heuer mit einem Fass Gans-Bräu, begann es zu regnen, die Frühschoppenbesucher kuschelten sich unter den Sonnenschirmen zusammen.

Was beim Stadtfest heuer fehlte: Der Bierwagen der Gäste aus der Partnerstadt Neumarkt in der Oberpfalz – nächstes Jahr feiern Mistelbach und Neumarkt ihr 40-Jähriges Partnerschaftsjubiläum.

Pünktlich zum Hauerumzug putzte leichter Wind die Regenwolken aus. Mit dabei beim Umzug: die stellvertretende Weinkönigin Magdalena Eser Landesrat Martin Eichtinger, Nationalrätin Melanie Erasim und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Für frischen Wind bei der alten Tradition sorgten heuer die Mustang- Cheerleaders und das rotzig-freche Bühnenspiel unter Leitung von Gregor Steiner.

Bei Hauerumzug werden die Insignien des Oberzechmeisters von vom Vorgänger zum neuen Oberzechmeister übergeben. Die befinden sich in der Hauerlade, weshalb der Brauch auch „Lad‘ umtragen“ heißt. Nächstes Jahr feiert die Hauerinnung ihr 325-Jähriges Jubiläum – damit gehört die Mistelbacher Hauerinnung zu den ältesten in NÖ.

„Diese Umzüge wurden nach den Schwedenkriegen in vielen Orten gefeiert. Man feierte den Frieden und die neue Freiheit“; sagt Zechschreiber Herbert Christen: „Das ist ein bisschen so wie bei uns heute: Wir freuen uns nach zwei Jahren Corona, dass wir wieder feiern können.“

