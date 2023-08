30 Wagen beim großen Korso

An die 30 Firmen, Vereine und Institutionen werden heuer beim Korso am Stadtfest-Sonntag teilnehmen.

„Eine bunte Mischung“, verspricht Stadtfest-Organisator Christoph Gahr. Angeführt wird der Umzug wieder von der Stadtkapelle Mistelbach: „Die geben wie immer den Takt vor.“

Ab 14.30 Uhr werden sich die Teilnehmer am Billa-plus-Parkplatz sammeln – eine Gelegenheit, die Wagen in Ruhe zu besichtigen und zu fotografieren. Dann wird sich der Zug über die Mitscha-Straße in Bewegung setzten, um 15 Uhr sollen dann die ersten Wagen über die Franz Josef-Straße und die Museumsgasse auf den Hauptplatz kommen. Diese Runde werden sie dann zweimal fahren, damit jeder die Wagen sehen kann. Und was da zu sehen ist, das verraten die Moderatoren von der großen Bühne am Hauptplatz.