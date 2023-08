Cineastischer Ohrenschmaus auf der MAMUZ Piazza

Der Open-Air-Bereich des MAMUZ war der Austragungsort dieses außergewöhnlichen Konzerts, das altbekannte, aber auch weniger berühmte Musikpassagen aus preisgekrönten Filmen wie Dirty Dancing, Star Wars, Der Zauberer von Oz, James Bond, Die Flintstones und vielen mehr darbrachte.

Das Besondere an diesem musikalischen Spektakel, dessen Plätze bereits Stunden vor Beginn des Konzerts besetzt waren, war sicherlich die sekundengenaue Hinterlegung des Filmmaterials auf der Riesenleinwand. Somit wurde man als Besucher des Konzerts unweigerlich in die Handlung der Filme hineinversetzt, was wohl so manche Erinnerung weckte.

Albert Walter, Stadträtin Roswitha Janka, Partnerstadtreferentin Lissy Walter, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Kapellmeister Karl Bergauer, Kulturstadrat Michael Schamann und Stadtkapelle Mistelbach-Obmann Johann Stöger. Foto: Josef Schimmer

Lissy Walter, Stadträtin von Mistelbachs Partnerstadt Neumarkt in der Oberpfalz, geleitete bereits zum zweiten Mal mit angenehmen und interessanten Erzählungen zu den bespielten Filmen durch den Abend. Die Vorstellung nannte sie einen "cineastischen Ohrenschmaus" - zutreffender hätte man es nicht ausdrücken können.

Barbara Schreiber und Michael Brunner, selbst Mitglieder der Stadtkapelle Mistelbach, verzauberten durch ihre Gesangssolos.

Die vom Publikum heftig erbetene Zugabe war aus dem Film "Der dritte Mann" und ließ den wunderbaren Abend ausklingen.