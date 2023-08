Korso als Besuchermagnet

Pünktlich um 15 Uhr startet der Zug von 30 teilnehmenden Gruppen an Menschen, Traktoren, LKWs, Mopeds und Autos am Billa Plus Parkplatz und zog von der Mitschastraße weiter in die Bahnstraße anschließend in die Franz-Josef-Straße und zum Schluss erreichte er über die Museumsgasse den Hauptplatz. Am Hauptplatz machte der Umzug zwei Runden.

Überall am Straßenrand standen Menschen und warteten auf den Umzug. Am Hauptplatz befanden sich am meisten Menschen. Die Umzugsteilnehmer schossen unter anderem Süßigkeiten, T-Shirts und Kappen in die Menge. Vom Wagen der Partnergemeinschaft Neumarkt wurde Bier ausgegeben.

Mit gemacht haben die Stadtkapelle Mistelbach, Blumen Öhler, TPGmbH – Technische Prüfgesellschaft, Frauen für Frauen, Fahrschule Rapid, Volkshilfe Mistelbach Stadt, Faber Kleinbaustellen, KG Hörersdorf – Josef Scheiner, Geier, UKJ Mistelbach Mustangs, Süße Kunststube, Mistelbach Pride, Furch, WeiSwo Automobilwerkstatt, Mistelbacher Volkstänzer, Fahrschule Drive Mistelbach, Kolping Wohnhaus und Werkstätte Mistelbach, Hauerzunft Mistelbach, Raiffeisen-Lagerhaus, Feuerwehr Ebendorf, Sportunion Mistelbach, Theaterklasse Bühnenspiel, Stadt Neumarkt, Weinviertel Spartans, Feuerwehr Paasdorf, FC Spusu Mistelbach, Bundesheer Bolfras-Kaserne und Autohaus Reiss.

Im Anschluss an den Korso spielte noch die „Tanzband Focus“ bis zur Schlussverlosung um 18 Uhr auf der Ford Bühne.