Korso, Fahrräder und viel Stimmung

Der Mistelbacher Hauptplatz wird wieder zur Festwiese: Von 24. bis 27. August lädt die Bezirkshauptstadt Mistelbach zum Bezirkshauptstadtfest mit viel Stimmung Musik und zwei Bieranstichen ein.

Was ist heuer anders, als in früheren Jahren? „Ganz besonders wird heuer der Samstag, denn da integrieren wir das Mobilitätsfest und einen Flohmarkt in unseren Stadtfest-Nachmittag“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Beim Mobilitätsfest gibt es alle Infos rund um E-Fahrräder, E-Transporträder, Liegefahrräder, einen Radparcours des ÖAMTC, Infos zum öffentlichen Verkehr und Infos zur E-Mobilität. Für Besucher, die mit dem Fahrrad kommen, wird es einen überwachten Fahrradabstellplatz im Schlösslhof geben.

Was erwartet die Festbesucher sonst? „Das Fest wird heuer noch abwechslungsreicher als in den Vorjahren“, verspricht der Bürgermeister: „Nach vier Jahren gibt es endlich wieder einen Korso und wir haben an allen drei Tagen ein vielfältiges Musikprogramm und wieder die große Tombola als krönenden Abschluss.“

Das Mistelbacher Stadtfest zählt, neben dem Zwiebelfest in Laa und dem Winzerfest in Poysdorf, zu den Big-three-Events im Bezirk: „Als Bezirkshauptstadt sind wir Gastgeber für alle aus dem Großraum Mistelbach und für unser großes Einzugsgebiet aus den Nachbarbezirken und freuen uns, an drei Tagen bei freiem Eintritt zu einem vielfältigen Programm einladen zu können“, sagt Stubenvoll: „Wir wollen mit dem Bezirkshauptstadtfest auch zeigen, dass Mistelbach die charmante Bezirkshauptstadt zum Leben, zum Arbeiten und zum Feiern ist“, sagt der Bürgermeister.

Den Start machte traditionsgemäß die Stadtkapelle mit ihrer stimmungsvollen „Nacht der Filmmusik“ am Donnerstag auf der Piazza des MAMUZ, bevor das Fest am Freitagabend auf den Hauptplatz übersiedelt und Gastronomen, Winzer und viel Musik zur großen Party im Herzen der Stadt laden.

Das Programm

Freitag, 25. August:

18 Uhr: Start des Gastrobetriebes am Hauptplatz.

19 Uhr: Eröffnung und Hubertus-Bieranstich

Musikalische Umrahmung: „Project Band (ab 18 Uhr) und Soulfetzer“ (ab 21 Uhr), Eintritt frei.

Samstag, 26. August:

10 bis 16 Uhr: Mobilitätsfest

10 bis 14 Uhr: Kinderflohmarkt

14 bis 18 Uhr: Familiennachmittag

15 Uhr: Mimi's Kasperltheater „Kasperlquatsch“

15 bis 18 Uhr: Blutspenden in der Raiffeisenbank

ab 16.30 Uhr: Musikalische Umrahmung: „Time-Out“ (ab 16.30 Uhr), „ZWIRN“ (ab 19.30 Uhr) und „Andy Marek & Freunde“ (ab 21 Uhr). Eintritt frei

Sonntag, 27. August:

10 Uhr: Festmesse am Hauptplatz

10.45 Uhr: Bieranstich mit Freibier aus der Partnerstadt Neumarkt

11 Uhr: Frühschoppen mit den „Weinviertler Mährischen Musikanten“

15 Uhr: großer Korso

14 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr: Musikalische Umrahmung: „Tanzband Focus“

18 Uhr: Schlussverlosung der NÖN-Tombola

Infos: www.mistelbach.at