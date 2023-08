Mistelbacher Stadtfest-Programm 2023: Laut, Austropop und traditionell

Musikalisch setzt das Mistelbacher Bezirkshauptstadtfest auf sein bewährtes Konzept: Fetzig am Freitag, ruhiger am Samstag und traditionell am Sonntag:

Den Auftakt macht am Freitag ab 18 Uhr die „Project Band“, die mit Austropop, Rock und Pop unterhalten wird, bevor die „Soulfetzer“ – das Who-is-who der Weinviertler Musikszene, den Hauptplatz rocken werden: Sie bringen Blues Brothers, Joe Cocker, Peter Gabriel auf die Bühne: Internationaler Touch und Weinviertler Flair.

Die Mistelbacher Nachwuchsband Time-out. Foto: zVg

Der Samstag startet mit der Mistelbacher Nachwuchsband „Time-Out“: Sie werden das Publikum ab 16.30 Uhr anheizen, bevor „Zwirn“, eine der besten Stimmungsbands des Landes, um 19.30 Uhr mit Partykrachern wie „Da fress i an Hirsch“ und Co. für Partystimmung sorgen wird. Höhepunkt ist „Andy Marek und Freunde“ – sie werden mit Austropop von Ambos, Fendrich, Danzer, Cornelius und Ostbahn zum Mitsingen und Mitklatschen einladen. Traditionell wird es am Sonntag: Zum Frühschoppen spielen die „Weinviertler Mährischen Musikanten“ auf, rund um den Korso sorgt Focus, eine der letzten Tanzbands alten Schlages des Weinviertels, für Stimmung.