Tag 2: Regnerischer Start und mit Sonnenschein in den Nachmittag

Um Punkt 10 Uhr startete das Mobilitätsfest und die Aussteller des Kinderflohmarktes standen in den Startlöchern. Nur wenige Minuten später fing es in Strömen an zu regnen und die Verkäufer versuchten so viel Dinge wie möglich vor dem Nass zu retten. Zum Glück zog das Gewitter schnell weiter und die Sonne war bald wieder da.

Viele Besucher kauften fleißig beim Flohmarkt ein. An verschiedenen Ständen der ÖBB, Noe regional, Radland NÖ, ÖAMTC, Radlobby und Enu konnte man sich informieren. Außerdem konnten verschiedene Arten von meist elektrisch betrieben Fahrrädern ausprobiert werden. Neben dem Rathaus lud ein Fahrradparcours zum Skills verbessern ein.

Das Mobilitätsfest dauert von 10 Uhr bis 16 Uhr. Um 16 Uhr gibt es zum Abschluss ein Gewinnspiel, wer den Rätselpass bis 15.30 Uhr ausgefüllt und abgegeben hat, kann daran teilnehmen. Zu gewinnen ist eine Saisonkarte des Weinlandbades im Wert von 200 Euro, Karten für das Kabarettprogramm von Lukas Resetarits, Karten für Mimis Puppenfest oder ein VOR Mobilitätsrucksack.