Zufriedene Bilanz nach dem Mistelbacher Party-Wochenende

„Es gab am Sonntag nichts, was den Wirten nicht ausgegangen ist“, weiß der Bürgermeister, der selbst beim späten Mittagessen umdisponieren musste, weil sein bevorzugtes Mahl bereits ausverkauft war: Das Stadtfest 2023 wurde von Freitag bis Sonntag regelrecht gestürmt, da konnten auch Regenschauer am Samstagmorgen und Samstagnacht nichts an der Feierstimmung ändern. „Dass die Leute nach Regen wiederkommen oder gar nicht erst weggehen, das kannten wir bisher nur aus der Partnerstadt Neumarkt. Schön, dass das jetzt in Mistelbach auch ist“, freut sich der Bürgermeister. Und auch die Wirte seien mit dem Fest und den Umsätzen zufrieden, sagt der Stadtchef.

Zufrieden waren beide auch mit dem Musikprogramm: „Das liegt daran, dass ich heuer alle meine Wunschbands bekommen habe“, sagt Christoph Gahr, der heuer zum 20. Mal das Stadtfest organisierte – heuer sogar alleine: Die „Soulfetzer“ am Freitag hätten sich sogar noch mehr Publikum verdient, Andy Marek und Zwirn am Samstag sorgten für Partystimmung und Focus am Sonntag ließ erstmals nach der Tombola das Fest auch noch musikalisch ausklingen.

Restlos ausverkauft war heuer die NÖN-Tombola. Heuer fließt übrigens der Erlös des Losverkaufes direkt wieder in die Finanzierung des Festes, angedacht wird aber eine Straffung des Verlosungsprozederes, das sich am Sonntagabend dann doch ziemlich zog. Von der Praxis, dass man bei der Verlosung anwesend sein muss, um den Preis auch zu gewinnen, will man nicht abgehen.

Rosen streuen die Veranstalter übrigens Hubertus Bräu als Festpartner: „Mit dem kann man so ein Fest auch organisatorisch umsetzen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: Die Laaer Brauerei sei flexibel und verlässlich. Und stattete das Fest mit einer entsprechenden Anzahl von Sonnenschirmen aus, wie es das sonst nirgends gibt: „Ohne diese Schirme könnten wir am Nachmittag einpacken“, bringt es Christoph Gahr auf den Punkt. Da wäre die Sonne unerträglich.

Stubenvolls Fazit: „Wir haben gezeigt, dass wir auch in schweren Zeiten nicht auf das Feiern vergessen dürfen: Wir haben drei Tage lang eine hoffnungsfrohe Stimmung verbreitet.“

„Jetzt werden wir in Ruhe unsere Lehren ziehen und Gelungenes und Kleinigkeiten, die wir ändern müssen, in die Planung der nächsten Jahre einfließen lassen“, sagt Stubenvoll.