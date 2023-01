Neujahrskonzert mit spontanem Dirigenten-Einsatz in Mistelbach

Werbung

Beim Wunschneujahrskonzert der Stadtkapelle Mistelbach mit Obmann Johann Stöger konnten die Musiker viele Zuhörer begeistern. Den Anfang machte das Jugendblasorchester mit Dirigenten Zoltan Vass. Besonders viel Schwung brachte das Lied „Rolling in the Deep“ von Adele. Die Stadtkapelle Mistelbach performte zusammen mit dem Jugendblasorchester das Lied „As the Eagle Flies“. Die Gäste konnten Grußbotschaften einreichen, welche Moderator Michael Jedlicka vorlas.

Kurz vor der Pause wurden Josef Bader und Franz Heger für ihre lange Treue in der Stadtkapelle als Ehrenmitglieder ausgezeichnet. Der Neumarkt-Mistelbach Marsch, welcher vom Dirigenten Karl Bergauer komponiert wurde, wurde spontan vom Pöllinger Kapellmeister dirigiert.

Unter den Gästen waren Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Partnerstadtreferentin Lissy Walter mit Kapellmeister Albert Walter aus Neumarkt, die Stadträtinnen Renate Knott, Dora Polke, Roswitha Janka und Stadtrat Josef Schimmer sowie Stadtpfarrer Johannes Cornaro und Ortsvorsteher Herbert Eidelpes.

