Poysdorf: Ein Hattrick für Roman Strobl

„Ein Hattrick ist nicht nur im Fußball schön, er macht auch beim Wein große Freude“, meinte Winzer Roman Strobl, der zum dritten Mal in Folge mit der „Sonate in Rot“ den Poysdorfer Stadtwein für sich entscheiden konnte: „Es ist auch ein Zeichen für die hohe Qualität der Weine.“ Weinbauexperte Daniel Hugl lobte überhaupt das hohe Niveau bei Weinen, Frizzante und Sekt: „Eine Freude, aber auch keine einfache Aufgabe, bei so vielen tollen Produkten, wo eigentlich jeder den Sieg verdienen würde“, sagt der Fachmann.

Bürgermeister Josef Fürst lud nach der gedeckten Verkostung, die von Rene Willmann, Karin Korschan und Carina Nagl geleitet wurde, zum Abendessen ins Hotel-Restaurant Neustifter ein, bevor die große Stunde der Siegerverlautbarung erfolgte.

Der Weinviertel DAC Stadtwein ging heuer an Lukas Heger, der mit dem fruchtig leichten Weinviertel DAC Classic überzeugte. Das Weingut Neustifter konnte mit dem „Bio Sekt Blanc de Blanc“ die Juroren begeistern. Der Sekt hat ein Cuvée aus Grüner Veltliner und Sauvignon blanc als Basis und ist sehr fruchtig prickelnd und anregend trinkfreudig.

Maximilian Riegelhofer hat erstmals einen Frizzante Zweigelt Rosarot produziert und auf Anhieb hier gepunktet. „Rose liegt voll im Trend und der Frizzante ist spritzig, süffig und gerade auch ein ideales Getränk für einen Abend auf der Terrasse“, sagt der Winzer.

