„Wir haben zwar eine Landesgrenze, aber keine Mentalitätsgrenze“, findet Europa-Abgeordneter Albert Deß: „Der Unterschied zwischen Österreichern und Bayern ist kleiner, als der zwischen Bayern und Preußen.“ Entsprechend sei auch die Städtepartnerschaft zwischen Mistelbach und Neumarkt in der Oberpfalz eine besondere.

„Es kommt nicht auf die Länge der Liste der Partnerstädte an, sondern wie sie gelebt wird“, meinte auch Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann, der mit einer großen Delegation Neumarkter zum Stadtfest gekommen war, um mit den Freunden in der Partnerstadt das 35-jährige Jubiläum der „Freundschaft der Herzen“, wie das innige Verhältnis beider Städte oft genannt wird, zu feiern. Der Festakt fand am Samstagabend im MAMUZ Mistelbach statt.

„Es ist die Chemie, die da stimmt, sie kommt ohne inflationär gepostete Likes aus. Sie ist direkt und ehrlich, getragen von einer tiefen Freundschaft“, sagt Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl. Denn es gibt nicht nur viele Freundschaften zwischen Neumarktern und Mistelbachern, auch er und Thumann verstehen sich blendend: „Die 512 Kilometer sind nur auf der Landkarte eine Distanz.“

Im Zuge der Partnerschaftsfeier wurden Oberbürgermeister Thomas Thumann mit dem Wappenring und Neumarkts Hauptamtsleiter Thomas Thumann mit dem Ehrenwappen in Gold ausgezeichnet.