Dazu gab es als Dankeschön für das großartige Engagement um den Musikverein natürlich auch ein Geburtstagsständchen. "Richard Jauk hat es in seiner bisherigen Kapellmeisterkarriere großartig geschafft die Musiker zu fördern und zu fordern und so den Musikverein in einer stetigen Form weiter zu entwickeln. Heute zählt der Musikverein Poysdorf und Umgebung zu den besten Blasmusikkapellen des Weinviertels", betonte Bürgermeister Thomas Grießl in seinen Dankesworten.

Er war gemeinsam mit Kulturstadträting Gudrun Tindl-Habitzl und Poydium obmann Stadtrat Josef Fürst zum Geburtstagsfest in den Heurigen Jauk, das Eltern- und Geburtshaus von Richard Jauk gekommen, wo es ein köstliches Spanferkelessen gab.

Unter den Gratulanten auch die Lehrer der Musikschule Poysdorf, der Richard Jauk ebenso erfolgreich seit Jahren vorsteht. Für den Italienfan sagen die Musikschullehrer ein Geburtstagslied auf Italienisch und hatten auch einen italienischen Spezialitätenkorb als Geschenk mitgebracht.

Bürgermeister Thomas Grießl bedankte sich mit Poysdorfer Spezialitäten bei Jauk für seinen vielseitigen kulturellen Einsatz: "Egal, ob wir für ein Fest, ein Konzert oder eine Ausstellungseröffnung eine musikalische Umrahmung brauchen, Richard Jauk ist mit Musikverein oder einem Ensemble der Musikschule immer hilfsbereit mit dabei".

Bescheiden gab ich der feiernde Sechziger: "Ihr macht es mir durch euer tolles Engagement in Musikschule und Musikverein ganz einfach, erfolgreich zu sein!"

Dafür gab es für den jungen Sechziger Standing Ovations als Dankeschön.