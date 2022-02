Klinikum in Mistelbach bekommt FH-Ausbildung

Jetzt ist es fix: Mistelbach bekommt eine Fachhochschulaußenstelle bei der Pflegeschule des Landesklinikums. Umgesetzt wird das Pilotprojekt gemeinsam mit der IMC FH Krems, gestartet soll im September werden.

Künftig ist die Ausbildung für den gehobenen Pflegedienst eine universitäre Ausbildung an einer der drei Fachhochschulen Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt. Die bisherige Diplompflegeausbildung gibt es dann nicht mehr. Vor allem Pflegedirektor Christian Pleil vom Landesklinikum hatte befürchtet, dass damit ein massiver Braindrain Richtung FH-Standortsregionen einsetzen würde, unterstützt wurde er mit seiner Forderung nach einer entsprechenden FH-Ausbildung in Mistelbach nicht nur von seinen Direktions-Kollegen, sondern auch von der Politik: In den Gemeinden wurden entsprechende Resolutionen gefasst, Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll lief sich die Hacken wund und Landtagspräsident Karl Wilfing versuchte das Land von der Notwendigkeit zu überzeugen. Nachdem ein Grundsatzbeschluss bei der jüngsten ÖVP-Regierungsklausur gefasst wurde, einigten sich die FH Krems und das Land NÖ jetzt auf die Umsetzung: Ab September soll es 50 Studienanfängerplätze in der Pflegeschule des Landesklinikums geben.

Entscheidung in Krems: LH Johanna Mikl-Leitner, Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sowie Ulrike Prommer, Geschäftsführerin der IMC FH Krems. Foto: NLK/Filzwieser

„Das ist für das Weinviertel ein wirklicher Meilenstein“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Es ist somit erstmals möglich, im Weinviertel ein FH-Studium zu absolvieren.“ Landtagspräsident Karl Wilfing ergänzt: „Damit werden auch künftig die besten Köpfe im Gesundheitspersonal in den Weinviertler Landeskliniken tätig sein.“ Erleichterung auch bei Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll, der sich, wie auch schon seine Vorgänger, intensiv um die FH bemühte: „Das bedeutet eine massive Aufwertung des Bildungsstandortes Mistelbach und die Sicherstellung der hochwertigen Pflege in allen Bereichen im Bezirk Mistelbach.“ Dass die Umsetzung diesmal, nach dem Schulterschluss von Klinikum, Gemeinden und Politik geklappt habe, sei einfach genial: „Der Einsatz hat sich gelohnt!“

150 Studienplätze in Mistelbach

Insgesamt werden an der IMC FH Krems jährlich 185 Ausbildungsplätze im dreijährigen Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege angeboten, 50 davon künftig in Mistelbach. Im Vollausbau werden somit 150 Studierende ihr Studium in Mistelbach absolvieren. Räumlich soll die FH-Außenstelle in der Pflegeschule beim Landesklinikum angesiedelt werden. Dort gibt es genügend Platzreserven, nachdem die Diplomausbildung dort ausläuft.

Erfreut darüber zeigt sich auch die für Pflege zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Das Personal ist die wichtigste Ressource im Pflegebereich. Die Regionalisierung des FH-Ausbildungsangebots im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege inklusive Übernahme der Studiengebühren durch das Land NÖ ist angesichts des Bedarfs an Pflegekräften ein wichtiger Ansatz, besonders um die dringend benötigten Absolventen in der Region zu halten.“

Profitieren wird durch die Auslagerung der Ausbildungsplätze übrigens auch die IMC FH Krems: „Mit der engen Kooperation zum Landesklinikum Mistelbach, einem innovativen Curriculum und einem motivierten Team mit hoher fachlicher Qualifikation freuen wir uns sehr, den Standort Mistelbach als FH-Standort aufzubauen“, sagt FH-Geschäftsführerin Ulrike Prommer: „Mit den Schwerpunkten Pflege bei Kindern und Jugendlichen, Onkologische Pflege sowie der Pflege im Unfall- und Neuro-Rehabilitationsbereich werden aktuelle und notwendige Pflegebereiche ausgebildet.“

Die Bewerbung für zukünftige Studierende ist ab sofort möglich. Die Studiengänge sind bereits akkreditiert, es ist aber noch eine Standortakkreditierung seitens des Bundes über die AQ Austria nötig. Bewerben können sich die Studierenden dann direkt bei der IMC FH Krems für einen Ausbildungsplatz in Mistelbach.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden