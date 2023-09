Falkenstein: Schlammmassen wälzten sich durch die Kellergasse

Am 13. September zog ein heftiges Unwetter mit 59 mm Niederschlag über Falkenstein. Der Schlamm von den höherliegenden Äckern rann die gesamte Kellergasse hinab, hat beim Gemeindebauhof den Kanal verlegt und ist in den Bauhofstadl eingedrungen. „Das daneben liegende Jugendheim ist zum Glück verschont geblieben“, erzählt Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Andreas Schimpf.

Zusätzlich hatten die Feuerwehren noch mehrere Fassaden zu waschen, da Autofahrer durch die Wasser- und Schlammmassen gefahren waren und die Häuser meterhoch anspritzten. In der Kellergasse wurden auch alle Weinkeller kontrolliert, ob es einen Wassereintritt gibt, was aber ausgeblieben war. Durch Strom- und Kanalverlegungsarbeiten ist die Kellergasse derzeit eine Baustelle.

Stark erwischt hat es auch die Bewohner der Gria Talstraße. Hier gab es in einem Garten 30 Zentimeter hoch Schlamm und Wasser. Auch die Terrasse des Hauses und die Nebenräume waren überschwemmt. Feuerwehrmänner brachten zwei verschreckte Laufenten in Sicherheit.

Franz Stadler und Tobias Richter bargen zwei verstörte Laufenten. Foto: FF Falkenstein

Am Donnerstag war die Feuerwehr Falkenstein wieder den ganzen Tag im Einsatz um die Kanalschächte freizulegen und vor allem auch die Kellergasse zu reinigen und für das Fest am Wochenende vorzubereiten.

25 Personen waren am Mittwoch bis nach Mitternacht im Einsatz. Andreas Schimpf und 15 Feuerwehrmitglieder haben dann am Donnerstag untertags für Ordnung gesorgt. „Die Feuerwehr ist eine Mannschaft, auf die man sich verlassen kann. Egal ob die Bevölkerung, oder wie in diesem Fall, der Bauhof der Gemeinde von Schäden betroffen ist“, zollt Bürgermeister Leopold Richter seinen Freiwilligen Respekt.