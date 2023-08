Reisefans entdeckten ein für sie unbekanntes Gebiet

Ihre Liebe zum Weinviertel brachten Gerlinde und Walter Perche mit einer Weinviertelwoche zum Ausdruck: Die beiden sind seit 50 Jahren in Bernhardsthal zu Weinviertlern geworden und nutzen immer wieder gerne das nachhaltige Reisekonzept von „Weltanschauen“, das über die katholische Frauenzeitschrift „Welt der Frau“ angeboten wird.

„Es war überall sehr schön und wir haben so Österreich sehr gut kennengelernt“, erzählte Gerlinde Perche. Im Hinterkopf hatte sie schon seit Längerem, dass ihre zweite Heimat - das Weinviertel - für viele ihrer Freunde aus Oberösterreich, Tirol und Salzburg etwas ganz Unbekanntes ist. So stellte sie mit viel Herz und persönlichem Engagement für ihre langjährigen Reisebegleiter einen einwöchigen Aufenthalt im Weinviertel zusammen.

Okenfusenorgel, Kellergstetten und der Jakobsweg

Die Tour begann am Montag mit einer Kirchenführung in der Stadtpfarrkirche und einem ganz persönlichen Orgelkonzert von Johann Tiwald. Der langjährige Organist führte die 30 Besucher in die Geheimnisse der weltweit einzigen Okenfusorgel ein. Im Anschluss gab es ein gemütliches Beisammensein in der Poysdorfer Kellergstetten.

Im Kundschafterkeller von Christian Strohmayer informierte Landtagspräsident Karl Wilfing die Gäste über seine Heimat Weinviertel und beantwortete Fragen. Werner Kraus - und dann Rosalia Gurschka in Falkenstein - erzählten vom Jakobsweg Weinviertel, der von Drasenhofen bis Krems führt. Das Weinhotel Rieder und das Kolpinghaus Poysdorf boten den Gästen Herberge.

Familie Perche bewirtete mit einer alten Spezialität

Hans Huysza begleitete die Gruppe von Liechtensteinschloss Wilfersdorf zu den südmährischen Schlössern Lednice und Valtice. Traktorrundfahrt und ein Besuch des Weinmarktes durften nicht fehlen, auch das Nonseum und der Labyrinthkeller von Friedl Umschaid standen auf dem Besuchsprogramm.

Einen Tag verbrachten die Weinviertelgäste bei Familie Perche in Bernhardsthal, wo sie mit Buchteln und Fisolensuppe, einer alten Weinviertler Spezialität, bewirtet wurden. Das Eisenhuthaus, die Kellergassen, die Weite der Landschaft und der Barfußweg in Schrattenberg brachten ebenfalls die „neuen Weinviertelfans“ zu staunen. Norbert Hauer, ein begeisterter Weinviertler, der eigentlich im Yspertal zu Hause ist, erzählte der Reisegruppe von der Kolping-Sozialarbeit.

Landtagspräsident Wilfing dankte Gerlinde und Walter Perche für die ganz persönliche Art, um für das Weinviertel und seine vielfältigen Schönheiten zu werben.