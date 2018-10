„Jetzt kann ich in Wien ein Labor aufbauen, wie es dieses sonst nur an der Uni in Berkeley, Kalifornien, gibt.“ Die Arbeit des in Großkrut aufgewachsenen Experimentalphysikers Philipp Haslinger wurde mit dem mit 1,2 Mio. Euro dotierten START-Wissenschaftspreis der Republik ausgezeichnet.

Haslinger, 36 Jahre alt, erkundet im Bereich der Quantenphysik noch unerforschte Bereiche rund um Dunkle Energie und die durch die String-Theorie motivierte mögliche fünfte Kraft. „Es gibt es einen wissenschaftlichen Wettlauf, wer diese fünfte Kraft als erstes findet“, weiß Haslinger, der nach seinem Studium an der Uni Wien als Postdoc an die Elite-Uni in Berkeley ging. Bisher kennen Physiker vier Grundkräfte: Gravitation, Elektromagnetismus und die starke und schwache Kernkraft. Bereits in Berkeley versuchte er, die Wechselwirkungen der möglichen fünften Kraft nachzuweisen.

Mit seinem Projekt „Atominterferometrie in einem optischen Resonator“ will er auf mikroskopisch kleinen Strecken nach winzigsten Kraftfeldern suchen. In einem Laserfeld sollen Atome entgegen der Schwerkraft einige Sekunden lang an einer fixen Position gehalten werden, um so die Messungen zu ermöglichen.

Der START-Preis bedeutet viel für den Großkruter, der jetzt wieder in Wien forscht. An der TU Wien wird er einerseits seine Forschungsarbeit von der UC Berkeley fortsetzen und auch eigene Projekte starten: „Das ist der Start in die wissenschaftliche Selbstständigkeit“, sagt Haslinger: „Bisher hatte ich Forschungsgelder von 100.000 Euro zur Verfügung, jetzt hab ich mehr als zehn Mal so viel.“

Philipp Haslinger (li.) bekam heuer den bedeutendsten österreichischen Wissenschaftspreis verliehen. | Andrei Pungovschi

Damit könne das nötige Equipment angekauft, können Studenten angestellt und eigene Ideen entwickelt werden.

Wie konkurrenzfähig ist der Standort Österreich in der Quantenphysik? „Es wird viel Geld in die Forschung in Österreich gesteckt, die wissenschaftlichen Erfolge sind beachtlich und es bildet sich gerade eine hervorragende junge wissenschaftliche Community“, weiß Haslinger. Der Vorteil von Elite-Unis wie Berkeley ist, dass hier die klügsten Köpfe weltweit zusammenkommen und miteinander forschen. „Wenn man in Physik gut ist, ist man in Berkeley gut aufgehoben.“

Wie oft ist der Experimentalphysiker noch in seiner Heimat? „Seit ich wieder zurück bin in Wien, wieder öfters“, lacht er. Als Jugendlicher war er in so ziemlich jedem Verein der Gemeinde, als Borg-Schüler in Mistelbach hatte er das Interesse an Physik entdeckt.

Nach der Matura studierte er Mathematik und Physik an der Uni Wien, promovierte dort mit Auszeichnung in Experimentalphysik und kam anschließend über Vermittlung eines Gastprofessors an die University of California in Berkeley, wo er bereits mit der Publikation seiner Forschungen begann. Seit Anfang des Jahres forscht er wieder an der TU Wien.