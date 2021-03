Kaum Abstand zwischen den Wartenden, die sich in Viererreihen am Eingang des Landesklinikums bei der Eingangskontrolle drängten, regte einen NÖN-Leser und Krankenhausbesucher auf: Am 9. März hatte die Bundesregierung die neuen Modalitäten für den Klinikbesuch verlautbart, am 10. März war man seiner Ansicht nach im Landesklinikum nicht darauf vorbereitet.

Aktuell dürfen Patienten pro Tag von einer Person eine halbe Stunde lang besucht werden, FFP2-Maske und gültiger Corona-Test vorausgesetzt. „Meine Frau wollte ihren Vater besuchen, der am nächsten Tag am Herzen operiert werden sollte“, schildert der Weinviertler. Er selbst beobachtete die Szenerie mit räumlichem Abstand, da er ohnehin nur Begleitperson seiner Gattin war und nicht ins Klinikum wollte.

„Da der Andrang der Besucher immer größer und der Abstand der Personen zueinander immer geringer wurde, ersuchte ich einen der Security-Mitarbeiter, für Ordnung zu sorgen“, schildert der Beobachter: „Er wollte mich zuerst abwimmeln, indem er sagte, die Leute müssten sich selbst um den Abstand kümmern.“ Alternativ sollte sich doch der Zuschauer selbst um das Einhalten des Abstandes kümmern, lautete der Vorschlag des Securitys. „Die Behauptung, dass er aufgefordert wurde für die Einhaltung der Abstände zu sorgen, müssen wir nach Rücksprache mit dem Personal vor Ort als unrichtig zurückweisen“, kontert das Klinikum.

„Der Schutz der Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 liegt uns besonders am Herzen“, heißt es auf NÖN-Anfrage aus dem Landesklinikum. Dass Patienten wieder Besuch bekommen können, sei dem Landesklinikum sehr wichtig und es werden daher tägliche Besuchszeiten von 14 bis 18 Uhr angeboten.

„Leider ist zu bemerken, dass viele Besucher exakt um 14 Uhr ins Landesklinikum kommen möchten und es dann natürlich zu Wartezeiten an der Zutrittskontrolle kommen kann“, sagt Landesklinikum-Sprecherin Barbara Schindler-Pfabigan: „Schon eine halbe Stunde später – so auch am 10. März – ist ein Zutritt ins Klinikum mit kurzer oder gar keiner Wartezeit möglich. Wir ersuchen daher, die gesamte Besuchszeit auszunutzen.“ Durch die notwendigen Zutrittskontrollen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben könne es immer wieder zu kurzen Wartezeiten kommen.

Den Vorwurf, dass nicht auf die Abstandsregeln geachtet werde, weist man von sich: Beschilderung und Bodenmarkierungen seien vorhanden, natürlich sei aber auch jeder in seiner Eigenverantwortung gefordert, sich an die Vorgaben zu halten.