Stadtbibliothek-Statistik: Lesen liegt bei Kindern im Trend

Seit Juli 2022 ist die Stadtbibliothek der Stadtgemeinde Laa am neuen Standort Stadtplatz 58 untergebracht. Der neue 300 Quadratmeter große moderne, flexible und vor allem barrierefreie Standort im Zentrum findet großen Anklang bei den Besuchern und erfreut sich großer Beliebtheit, wie die Statistikzahlen beweisen.

Bereits im ersten Monat nach der Eröffnung konnten 118 neue Leser-Anmeldungen verzeichnet werden, diese Zahl ist bis jetzt auf 430 gestiegen - die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. Das heißt der Trend „Lesen“ ist in Laa jedenfalls im Steigen und die Kinder erlernen durch das Ausborgen und Zurückbringen der verschiedenen Medien vor allem auch die Wichtigkeit von nachhaltigem Konsumverhalten.

Druckfrische Magazine: Eine Leser leiht sie besonders gern aus

Die „Medienlandschaft“ hat sich mit dem neuen Standort enorm erweitert. Neben den vielen tausenden Büchern gibt es mittlerweile über 90 unterschiedliche Tonie-Figuren, welche rund 900 Mal ausgeliehen wurden. Außerdem gibt es laufend druckfrische Ausgaben von zwölf verschiedenen Magazinen und Zeitschriften zu unterschiedlichsten Themenbereichen – insgesamt rund 2.000 neue Medien.

Eine Leserin war ganz besonders fleißig und hat im ersten Jahr 277 davon ausgeborgt. Drei Viertel der neuen Leser sind Jahreskartenbesitzer und kommen folglich regelmäßig in die Stadtbibliothek Laa.

Anziehungspunkte: Bilderbuch-Kinos und Lesungen

Großen Anklang fanden auch die Veranstaltungen, die bereits in der Stadtbibliothek durchgeführt wurden: Bilderbuch-Kinos und Lesungen für Erwachsene lockten so zusätzlich Gäste in die neue Bibliothek. Im Herbst 2023 erwartet die Besucher eine ganze Reihe an Lesungen mit prominenten Autoren für große und kleine Leserinnen wie zum Beispiel Gertraud Klemm, Gerhard Ruiss, Heinz Janisch oder Andreas Gruber - weitere Infos dazu folgen. Jetzt in den Sommerferien lädt die Stadtbibliothek auch zu einem spannenden Ferienspiel.

„Einfach anmelden und dabei sein, für die Erwachsenen geht's dann im Herbst mit interessanten Events weiter – in der Stadtgemeinde Laa wird Kultur und Bildung für alle erschwinglich oder sogar kostenfrei angeboten“, freuen sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und Bibliotheksleiterin Heidi Schwungfeld-Fass über das erste erfolgreiche Jahr.

Betriebsferien & Ferienspiel

In den Sommerferien sind von 24. bis 30. Juli Betriebsferien, ansonsten ist zu den regulären Zeiten geöffnet und das Team rund um Leiterin Schwungfeld-Fass mit Anita Rieder, Elisabeth Dostal, Wolfgang Kurka, Doris Frühwirth, Christoph Kepplinger und Jasmin Rogler und Selina Pusam freut sich auf Ihren Besuch. Infos: www.stadtbibliothek-laa.at

Mittwoch, 9. August, 15 bis 17 Uhr: Nach spannenden Rätselkrimis auf der Kino-Leinwand, bei denen der detektivische Spürsinn unter Beweis gestellt wird, gibt's noch jede Menge Spaß bei den Brettspiele-Stationen. Spannendes Rätselkrimi-Kino & Brettspiele-Stationen in der Stadtbibliothek Laa für maximal 16 Kinder im Alter von mindestens 6 bis maximal 10 Jahren, Infos & Anmeldung: 02522/2501-500, Heidi Schwungfeld-Fass, bibliothek@laa.at