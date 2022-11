Der letzte rechtmäßige König von Frankreich, Heinrich V. (1820-1883), lebte in Schloss Frohsdorf vor den Toren Wiener Neustadts.

Der Steinebrunner Historiker und Ausstellungsmacher Günter Fuhrmann widmet ihm und seiner Nichte „Madame Royale“, Marie-Thérèse Charlotte, Tochter von Marie Antoinette, sein neues Buch „Das Tal der Könige in Niederösterreich“.

In Frohsdorf residierten die Franzosen nach der Revolution, in Schloss Schwarzenau heiratete der spätere Kaiser Karl seine Zita, Tochter von Robert von Bourbon-Parma, der mit seiner Familie in dem Schloss lebte. Fuhrmann macht sich dabei auf die Spurensuche der dynastischen Verflechtungen und macht die europäische Dimension der Gesichte, die im südlichen NÖ ihren Niederschlag fand, offenbar.

„Das Buch ist so voller unglaublicher Geschichten“, schwärmt Fuhrmann über sein umfangreiches Werk: „Wäre es Belletristik, würde man mir vorwerfen, dass ich da eine Räuberpistole geschrieben habe.“ Dabei beruhe alles auf fast unglaublichen historischen Fakten.

Die kaum bekannte Episode des französischen Königshofes vor den Toren Wiener Neustadts sei der letzte Abglanz von Versailles gewesen: „Und der kleinen Ort Frohsdorf wurde zum Magneten für den halben europäischen Adel.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.